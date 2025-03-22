Katliam devam ediyor: İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin yakınları üzüntü yaşadı

İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahya kentinden göç eden ailelere saldırması sonucu aralarında çocukların da yer aldığı ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Saldırıda yaşamını yitiren Filistinlilerin naaşı, Endonezya Hastanesi'ne getirildi. Hayatını kaybedenlerin yakınları üzüntü yaşadı.
İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahya kentinden göç eden ailelere saldırması sonucu aralarında çocukların da yer aldığı ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.
Saldırıda yaşamını yitiren Filistinlilerin naaşı, Endonezya Hastanesi'ne getirildi.
Hayatını kaybedenlerin yakınları üzüntü yaşadı.