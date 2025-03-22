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Katliam devam ediyor: İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin yakınları üzüntü yaşadı

Katliam devam ediyor: İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin yakınları üzüntü yaşadı

20:0122/03/2025, Cumartesi
AA
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İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahya kentinden göç eden ailelere saldırması sonucu aralarında çocukların da yer aldığı ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Saldırıda yaşamını yitiren Filistinlilerin naaşı, Endonezya Hastanesi'ne getirildi. Hayatını kaybedenlerin yakınları üzüntü yaşadı.

İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahya kentinden göç eden ailelere saldırması sonucu aralarında çocukların da yer aldığı ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

 Saldırıda yaşamını yitiren Filistinlilerin naaşı, Endonezya Hastanesi'ne getirildi.

Hayatını kaybedenlerin yakınları üzüntü yaşadı.

#Gazze
#İsrail
#Saldırı

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