Keşmir sorunu nedir? 78 yıllık kriz yeniden alevlendi: Hindistan ve Pakistan büyük savaşın eşiğinde

Keşmir sorunu: 78 yıldır çözülemeyen bir kriz





Hindistan ve Pakistan arasındaki en uzun süreli ve çözülmesi en zor sorunlardan biri olan Keşmir, bölgenin stratejik önemi ve etnik yapısı nedeniyle iki ülkenin ilişkilerini yıllardır belirliyor. Keşmir bölgesi, Hindistan, Pakistan, Çin, Afganistan ve Tacikistan ile sınır komşusu olup, bu bölgenin kontrolü dünya siyasetinde büyük bir rol oynuyor.



