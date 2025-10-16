Yeni Şafak
Kızılay Gazze’de gıda yardımlarını sürdürüyor

16/10/2025, Perşembe
Türk Kızılay, Gazze kentinin yıkıntılarla dolu mahallelerinde yaşam mücadelesi veren sivillere gıda yardımı ulaştırdı. Çatışmaların etkisiyle temel ihtiyaçlara erişimi olmayan ailelere gıda paketleri dağıtıldı.Gazze’de çatışmaların başladığı ilk günden bu yana faaliyetlerini sürdüren Türk Kızılay, aşevi aracılığıyla da her gün binlerce kişiye sıcak yemek ulaştırıyor. Yeni yardım tırlarının geçişindeki artışla insani yardım operasyonlarını daha da hızlandıran Kızılay, Gazze halkının temel ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarına devam ediyor. Gazze’de ailelere gıda paketleri dağıtıldı.

#Kızılay
#Gazze
#Yardım
