Los Angeles'ta yangın: Binlerce kişi tahliye edildi

ABD'nin Los Angeles kenti yakınlarındaki Pacific Palisades bölgesinde yangın çıktı.
Yangın birkaç saat içinde 10 dönümden 2 bin 900 dönüme çıkınca olağanüstü hal ilan edildi.
Bölgeye gönderilen yüzlerce itfaiye ekibi alevlere müdahale etmeye çalışırken, Los Angeles İtfaiye Departmanı yaklaşık 10 bin hanede yaşayan 30 bin kişiye tahliye emri verildiğini açıkladı.
Los Angeles İtfaiye Departmanı Şefi Erik Scott, rüzgarların orman yangınlarını daha da şiddetlendirebileceğini söyledi.
California Valisi Gavin Newsom ise binlerce kişiyi güvenli bölgelere gitmeleri konusunda uyardı.
Yetkililer, yangının kesin nedeninin bilinmediğini ve herhangi bir yaralanmanın rapor edilmediğini bildirdi.