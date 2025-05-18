Meksika donanmasına ait gemi Brooklyn Köprüsü'ne çarptı: 19 kişi yaralandı

New York'a bayram ziyaretinde bulunan Meksika donanmasına ait gemi, Manhattan'da bulunan Brooklyn Köprüsü'ne çarptı. İtfaiye yetkilileri ve kaynaklara göre 277 mürettebatı bulunan gemi, köprünün yol güvertesine çarptı ve çok sayıda mürettebat üyesinin ağır yaralanmasına neden oldu.

1 /5 Meksika donanmasına ait bir eğitim gemisinin New York'taki Brooklyn Köprüsü'ne çarpması sonucu en az 19 kişinin yaralandığı bildirildi.

2 /5 Geminin Brooklyn Köprüsü'ne çarptığı anlar sosyal medyada kısa sürede yayılırken, yetkililer yaralanan 19 kişiden 4'ünün durumunun ağır olduğunu söyledi.



3 /5 Yerel saatle akşam 20.26'da meydana gelen kazada, 277 mürettebatı bulunan gemi, köprünün yol güvertesine çarptı.





4 /5 Kameralarca kaydedilen görüntülerde, geminin direklerinin koptuğu ve bazı bölümlerinin kısmen çöktüğü görülüyor.

