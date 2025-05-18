Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Amerika
Meksika donanmasına ait gemi Brooklyn Köprüsü'ne çarptı: 19 kişi yaralandı

Meksika donanmasına ait gemi Brooklyn Köprüsü'ne çarptı: 19 kişi yaralandı

07:4418/05/2025, Pazar
AA
Sonraki haber

New York'a bayram ziyaretinde bulunan Meksika donanmasına ait gemi, Manhattan'da bulunan Brooklyn Köprüsü'ne çarptı. İtfaiye yetkilileri ve kaynaklara göre 277 mürettebatı bulunan gemi, köprünün yol güvertesine çarptı ve çok sayıda mürettebat üyesinin ağır yaralanmasına neden oldu.

 Meksika donanmasına ait bir eğitim gemisinin New York'taki Brooklyn Köprüsü'ne çarpması sonucu en az 19 kişinin yaralandığı bildirildi.

Geminin Brooklyn Köprüsü'ne çarptığı anlar sosyal medyada kısa sürede yayılırken, yetkililer yaralanan 19 kişiden 4'ünün durumunun ağır olduğunu söyledi.


Yerel saatle akşam 20.26'da meydana gelen kazada, 277 mürettebatı bulunan gemi, köprünün yol güvertesine çarptı.



Kameralarca kaydedilen görüntülerde, geminin direklerinin koptuğu ve bazı bölümlerinin kısmen çöktüğü görülüyor.



Kazanın ardından yaralılara acil yardım ulaştırılırken, geminin daha sonra kıyıya çekildiği ve köprünün yeniden trafiğe açıldığı bildirildi.

#new york
#meksika
#brooklyn köprüsü
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kamu işçi zammı son dakika gelişmeleri: Kamu toplu sözleşmesi zammı 2025 ne kadar olacak?