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Nepal-Çin sınırında muson kaynaklı selde kaybolan 18 kişi için kurtarma çalışması başlatıldı

Nepal-Çin sınırında muson kaynaklı selde kaybolan 18 kişi için kurtarma çalışması başlatıldı

21:238/07/2025, Salı
AA
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Nepal-Çin sınır kapısı Rasuwagadhi'de yer alan Nepal-Çin Dostluk Köprüsü, şiddetli muson yağmurları nedeniyle Lende Nehri'nde yaşanan taşkınla tamamen yıkıldı. Nepal'de şiddetli muson yağışlarının neden olduğu sel sonucu, ülkeyi Çin'e bağlayan ana köprülerden biri yıkılırken, sele kapılan 6'sı Çin vatandaşı 18 kişi için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Nepal-Çin sınır kapısı Rasuwagadhi'de yer alan Nepal-Çin Dostluk Köprüsü, şiddetli muson yağmurları nedeniyle Lende Nehri'nde yaşanan taşkınla tamamen yıkıldı.

Nepal'de şiddetli muson yağışlarının neden olduğu sel sonucu, ülkeyi Çin'e bağlayan ana köprülerden biri yıkılırken, sele kapılan 6'sı Çin vatandaşı 18 kişi için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

#Nepal
#Lende Nehri
#Muson yağmurları
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