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Dünya

Netanyahu ile röportaj yapan Fransız kanalını soğuk duş: Netanyahu suçlu Macron suç ortağı

10:08 - 31/05/2024 Cuma
AA
<p>Başkent Paris'te yüzlerce Filistin destekçisi, TF1 grubuna ait Fransız kanalı LCI'nin Netanyahu ile yapılan röportajı yayımladığı sırada, kanal binasının önünde toplandı.&nbsp;</p>
Başkent Paris'te yüzlerce Filistin destekçisi, TF1 grubuna ait Fransız kanalı LCI'nin Netanyahu ile yapılan röportajı yayımladığı sırada, kanal binasının önünde toplandı.

Fransa'da yüzlerce kişi, Fransız kanalının İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile röportaj yapmasına tepki gösterdi.

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Çoğunluğunu liseli ve üniversiteli gençlerin oluşturduğu göstericiler, "İsrail katlediyor, TF1 suç ortaklığı yapıyor", "Netanyahu suçlu, Macron suç ortağı" ve "İsrail Filistinli çocukları katlediyor" sloganları attı.

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