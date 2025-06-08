Basit Belirtilerle Başlıyor, Ağır Sonuçlara Yol Açabiliyor





Hastalık genellikle grip benzeri belirtilerle başlıyor: ateş, öksürük ve burun akıntısı. Ardından ciltte döküntüler ortaya çıkıyor. Bazı çocuklarda sepsis, zatürre veya beyin iltihabı gibi ağır komplikasyonlar görülebiliyor. Her 5 çocuktan biri hastaneye kaldırılıyor; her 15’inden biri ise bu ağır komplikasyonları yaşıyor.