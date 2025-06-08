İngiltere’de kızamık vakalarındaki hızlı artış nedeniyle alarma geçildi. Avrupa genelinde son 25 yılın en yüksek vaka sayıları görülürken, yetkililer özellikle yaz tatili planı yapanlara kritik bir uyarıda bulunuyor: "Aşı olmadan yola çıkmayın." Tatil destinasyonlarında hızla yayılan kızamık, özellikle de aşısız kişiler için ciddi bir tehdit haline geldi. Peki hangi bölgeler risk altında ve çocuklar bu salgından nasıl etkileniyor?
Uzmanlar, kızamık vakalarının İngiltere’de son aylarda endişe verici şekilde arttığını bildiriyor. Salgının merkezine dönüşen bölgelerde 10 yaş altı çocuklar en fazla etkilenen grup olurken, birçok kişinin henüz aşısını yaptırmadığı belirtiliyor. Sağlık yetkilileri ise, özellikle yurt dışı seyahatleri öncesi aşı durumunun mutlaka kontrol edilmesi gerektiğini vurguluyor. Tatil planı yapanlar için çarpıcı uyarılar var…
Kızamık Alarmı: İngiltere'de Vakalar Patladı
İngiltere’de halk sağlığı yetkilileri, artan kızamık vakaları nedeniyle alarma geçti. İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA), Avrupa genelindeki vaka sayısının son 25 yılın zirvesine ulaştığını bildirerek, özellikle tatil sezonu öncesi aşı yaptırılması konusunda halkı uyardı.
“Aşı Olmadan Tatile Çıkmayın” Çağrısı
Fransa, İspanya, Almanya ve İtalya gibi tatil destinasyonlarında da kızamık yayılımı gözlemleniyor. Yetkililer, virüsün kolayca bulaştığını ve aşısız bireylerin tatil sırasında enfekte olma riskinin yüksek olduğunu vurguluyor.
MMR Aşısı Hayat Kurtarıyor
Sağlık otoriteleri, çocukların MMR (kızamık, kabakulak, kızamıkçık) aşısının iki dozunu da eksiksiz alıp almadığının mutlaka kontrol edilmesini öneriyor. Avrupa’da 2023 yılında 127 binin üzerinde kızamık vakası kaydedilmişti; bu, 1997'den bu yana en yüksek sayı.
Uzman Uyarıyor: Ciddi Komplikasyonlara Yol Açabilir
UKHSA danışmanlarından Dr. Vanessa Saliba, kızamığın yalnızca döküntülü bir hastalık olmadığını vurgulayarak, “Orta kulak iltihabı, zatürre ve beyin iltihabı gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Bazı çocuklar ömür boyu sürecek komplikasyonlar yaşayabiliyor” dedi.
2025 Vaka Sayısı Şimdiden Yükseldi
2025 yılı başından bu yana İngiltere genelinde en az 420 kızamık vakası bildirildi. Ancak bildirilmeyen vakalarla birlikte bu sayının daha da yüksek olabileceği düşünülüyor. Vakaların üçte ikisi, çoğunlukla aşısız olan 10 yaş altı çocuklarda görüldü.
Salgının Merkez Üssü: Londra ve Bristol
Bristol kenti, kızamık salgınının yayılma noktası olarak öne çıksa da, en fazla vakanın rapor edildiği yer Londra. Vakaların bölgesel yoğunluğu, aşılanma oranlarındaki farklılıklarla doğrudan bağlantılı.
Basit Belirtilerle Başlıyor, Ağır Sonuçlara Yol Açabiliyor
Hastalık genellikle grip benzeri belirtilerle başlıyor: ateş, öksürük ve burun akıntısı. Ardından ciltte döküntüler ortaya çıkıyor. Bazı çocuklarda sepsis, zatürre veya beyin iltihabı gibi ağır komplikasyonlar görülebiliyor. Her 5 çocuktan biri hastaneye kaldırılıyor; her 15’inden biri ise bu ağır komplikasyonları yaşıyor.
Aşı Oranları Alarm Veriyor
İngiltere genelinde iki doz MMR aşısı yaptırmış çocukların oranı yüzde 84’e düşmüş durumda. Londra’da bu oran yüzde 73; bazı ilçelerde ise yüzde 50’nin altına kadar geriliyor. Bu düşüş, salgının yayılmasını kolaylaştırıyor.
Aşı 20 Milyon Vaka ve 4.500 Ölümü Önledi
UKHSA’nın verilerine göre, 1968’den bu yana uygulanan MMR aşısı sayesinde yaklaşık 20 milyon kızamık vakası ve 4 bin 500 ölüm engellendi. Aşı durumu konusunda emin olmayan bireylerin, aile hekimlerinden bilgi alması önem taşıyor.