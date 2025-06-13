Dünyanın en eski sürekli yerleşimlerinden biri olarak kabul edilen Suriye'nin başkenti Şam, İslam dünyasının büyük önem verdiği tarihi eserleri ve zengin mirasıyla dikkati çekiyor. Kentin Osmanlı döneminden kalma tarihi simgelerinden biri olan, Sultan II. Abdülhamid'in emriyle 1900 yılında temeli atılan ve Şam'dan Medine'ye kadar uzanan Hicaz Demir Yolu'nun önemli duraklarından Hicaz Garı, 1908 yılında hizmete açıldı.

1 /8 Dünyanın en eski sürekli yerleşimlerinden biri olarak kabul edilen Suriye'nin başkenti Şam, İslam dünyasının büyük önem verdiği tarihi eserleri ve zengin mirasıyla dikkati çekiyor.

2 /8 Birçok medeniyete ev sahipliği yapan Şam, milattan önce 64'te Roma'nın egemenliğine girdi. Bizans döneminde de Şam, Hristiyanlığın önemli merkezlerinden biri oldu.

3 /8 İslamiyet'in ilk yıllarında 634'te Halife Ömer bin Hattab'ın döneminde Müslümanlar, Şam'ı fethederek şehri İslam dünyasının önemli bir merkezi haline getirdi. Yaklaşık 1400 yıldır Müslümanların en önemli kalelerinden biri olan Şam, İslam dünyasından birçok mirasa ev sahipliği yapıyor.

4 /8 Kentin Osmanlı döneminden kalma tarihi simgelerinden biri olan, Sultan II. Abdülhamid'in emriyle 1900 yılında temeli atılan ve Şam'dan Medine'ye kadar uzanan Hicaz Demir Yolu'nun önemli duraklarından Hicaz Garı, 1908 yılında hizmete açıldı.

5 /8 Gar, uzun yıllar hacı adaylarının buluşma noktası olarak kullanıldı.

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