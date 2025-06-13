Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
Osmanlının Şam'daki yadigarı: Hicaz Garı

Osmanlının Şam'daki yadigarı: Hicaz Garı

18:2013/06/2025, Cuma
AA
Sonraki haber

Dünyanın en eski sürekli yerleşimlerinden biri olarak kabul edilen Suriye'nin başkenti Şam, İslam dünyasının büyük önem verdiği tarihi eserleri ve zengin mirasıyla dikkati çekiyor. Kentin Osmanlı döneminden kalma tarihi simgelerinden biri olan, Sultan II. Abdülhamid'in emriyle 1900 yılında temeli atılan ve Şam'dan Medine'ye kadar uzanan Hicaz Demir Yolu'nun önemli duraklarından Hicaz Garı, 1908 yılında hizmete açıldı.

Dünyanın en eski sürekli yerleşimlerinden biri olarak kabul edilen Suriye'nin başkenti Şam, İslam dünyasının büyük önem verdiği tarihi eserleri ve zengin mirasıyla dikkati çekiyor. 

Birçok medeniyete ev sahipliği yapan Şam, milattan önce 64'te Roma'nın egemenliğine girdi. Bizans döneminde de Şam, Hristiyanlığın önemli merkezlerinden biri oldu.

İslamiyet'in ilk yıllarında 634'te Halife Ömer bin Hattab'ın döneminde Müslümanlar, Şam'ı fethederek şehri İslam dünyasının önemli bir merkezi haline getirdi. Yaklaşık 1400 yıldır Müslümanların en önemli kalelerinden biri olan Şam, İslam dünyasından birçok mirasa ev sahipliği yapıyor. 

 Kentin Osmanlı döneminden kalma tarihi simgelerinden biri olan, Sultan II. Abdülhamid'in emriyle 1900 yılında temeli atılan ve Şam'dan Medine'ye kadar uzanan Hicaz Demir Yolu'nun önemli duraklarından Hicaz Garı, 1908 yılında hizmete açıldı.

Gar, uzun yıllar hacı adaylarının buluşma noktası olarak kullanıldı.

#Osmanlı
#Şam
#Hicaz Garı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Toplu iş sözleşmesi müzakereleri başladı: 4D kamu işçisi zammı ne kadar? Net rakam ne zaman belli olacak? İşte ilk teklif