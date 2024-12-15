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Şam'da Mahir Esed'e ait yeni uyuşturucu imalathaneleri ortaya çıktı

Şam'da Mahir Esed'e ait yeni uyuşturucu imalathaneleri ortaya çıktı

17:1915/12/2024, Pazar
AA
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Suriye'nin başkenti Şam'ın batısındaki Dimes kasabasında, çöken rejimin lideri Beşşar Esed'in kardeşi Mahir Esed'e ait olduğu tespit edilen villanın uyuşturucu üretim merkezi olarak kullanıldığı ortaya çıktı.

Baas rejiminin 8 Aralık'ta devrilmesinin ardından, ülkedeki uyuşturucu üretim merkezleri gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.


AA ekibi, devrik lider Esed'in kardeşi Mahir Esed'e ait olduğu belirlenen villadaki uyuşturucu imalathanesini görüntüledi.


Dimes'teki villanın odalarında onlarca varilin içinde hammadde ve uyuşturucu üretimi için birçok makine olduğu görülüyor.


Rejimin, sivillere ait villalara el koyarak bu evleri uyuşturucu imalathanesine çevirdiği öğrenildi. Görüntülerde, evdeki uyuşturucu imalatı için kullanılan makinelerin bir ilaç şirketine ait olduğu anlaşılıyor.


Devrik rejim, en büyük gelir kaynaklarından biri olan uyuşturucu ticaretinden milyarlarca dolar elde ediyordu.


Mahir Esed'in başında olduğu uyuşturucu üretim ve kaçakçılık ağı, Suriye içinde üretilen maddeleri büyük ölçüde Lübnan üzerinden bölge ülkeleri ve dünyaya sevk ediyordu.


#Şam
#Mahir Esed
#uyuşturucu

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