Gazze'deki soykırım nedeniyle bölgede yaşanan gerginlik büyüyor. Savaşın bölgeye yayılma riski artarken terör devleti İsrail ve Hizbullah arasındaki çatışmalar giderek şiddetleniyor. İsrail ve Hizbullah arasındaki gerginlik, İsrail’in kontrolünde bulunan Golan Tepeleri’ndeki Mecdel Şems kasabasında gerçekleşen bir saldırıyla doruğa ulaştı. Soykırımcı İsrail savaş uçakları, Lübnan’ın güneyinde çeşitli hedeflere yönelik saldırılar gerçekleştirdi. Beyrut Refik Hariri Uluslararası Havalimanı’nda ise tüm uçuşlar durduruldu. Ayrıca 10'dan fazla ülke, vatandaşlarına Lübnan’ı terk etmeleri veya bu ülkeye seyahat etmemeleri konusunda uyarılarda bulundu.
İsrail-Hizbullah gerilimi, İsrail'in işgalindeki Golan Tepeleri'nde bulunan Mecdel Şems beldesinde gerçekleştirilen saldırıyla zirveye ulaştı.
İsrail hava kuvvetlerine ait savaş uçakları, Lübnan'ın güneyinde belirli hedeflere saldırılar düzenlerken, Beyrut Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'ndaki tüm uçuşlar askıya alındı.
Ayrıca 10'dan fazla ülke vatandaşlarına, Lübnan'ı terk etmeleri veya bu ülkeye seyahat etmemeleri konusunda uyarıda bulundu.
Kuzey'de siren sesleri
İsrail'in kuzeyindeki Yaara ve Adamit kasabalarında roket sirenleri çaldı. İsrail'den bu duruma dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı ancak İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Batı Celile üzerinde bir insansız hava aracını ele geçirdiklerini açıkladı.
Lübnan kaynakları ise İsrail'in Hula kasabasına ağır topçu ateşi açtığını iddia ediyor. İsrail hava kuvvetlerinin, Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah kontrolündeki bölgelere saldırı düzenlediği belirtiliyor. İsrail televizyonu KAN, İsrail savaş uçaklarının Hizbullah mevzilerine saldırılar düzenlediğini doğrularken, saldırının detayları hakkında herhangi bir bilgi verilmedi. İsrail ordusu ve Lübnan'dan henüz resmi bir açıklama gelmiş değil.
Beyrut Havalimanı'nda uçuşlar durduruldu
İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik olası saldırı tehdidi nedeniyle Beyrut Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'ndaki tüm uçuşlar askıya alındı.
Beyrut'tan dünyanın farklı bölgelerine yapılan ve gelen uçuşların tamamı iptal edildi veya ertelendi. Beyrut Havalimanı'nın uçuş bilgi ekranında, 28 Temmuz akşamından itibaren iptaller ve ertelemeler görüldü.
Uçuş iptallerinin ve ertelemelerinin sabaha kadar devam edeceği belirtiliyor.
Lübnan'ın ulusal havayolu şirketi Middle East Airlines (MEA), bazı uçak seferlerini 29 Temmuz sabahına kadar ertelediğini duyurdu.
Katil Netanyahu güvenlik kabinesini topladı
İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ofisinden yapılan yazılı açıklamada, güvenlik kabinesinin Başbakan ve Savunma Bakanı'na, Hizbullah'a karşı alınacak önlemlerle ilgili karar verme yetkisi verdiği belirtildi.
Ayrıntılar paylaşılmadı. İsrail ordu radyosu, İsrail ordusunun Mecdel Şems olayının ardından hükümete Hizbullah'a karşı olası yanıt senaryolarını sunduğunu bildirdi. Bu senaryolar arasında Lübnan'a karşı daha sert askeri adımların atılması da bulunuyor. İsrailli bir yetkili, isim vermeden, Hizbullah'a zarar vermek istediklerini ancak tam ölçekli bir savaşa yol açmak istemediklerini belirtti.
Lübnan tarafından gelen açıklamalar
Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib, bir yerel televizyon kanalına verdiği röportajda, İsrail'in Lübnan'a yapacağı olası saldırının "sınırlı" olacağına dair ilgili ülkelerden güvence aldıklarını söyledi.
Ayrıca Hizbullah'ın da bu saldırıya benzer ölçekte bir yanıt vereceğini ifade etti.
Erdoğan: İsrail'e de gireriz
Öte yandan dün memleketi Rize'de İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çarpıcı ifadeler kullanmıştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Biz nasıl Karabağ'a girdiysek, nasıl Libya'ya girdiysek benzerini onlara da yaparız. Yapmamak için hiç bir şey yok, sadece biz güçlü olmalıyız ki bu adımları atalım" demişti.
Emperyalistlerin Ortadoğu'daki terör üssü olan İsrail'in Gazze'deki soykırımına en sert tepki gösteren ülkeler arasında yer alan Türkiye, katliamın durdurulması konusunda uluslararası diplomasi yürütürken devamlı olarak da çatışmaların bölgesel bir savaşa dönüşme riskine dikkat çekiyordu.