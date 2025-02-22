Sistematik yıkım: İsrail Lübnan'ın çekildiği beldeleri yaşanmaz hale getirdi

Sina, Kefr Killa beldesinde İsrail sınırına yakın bir noktada zeytin ağaçlarının bulunduğu bir arazisi olduğunu, biri 150 yıllık olmak üzere pek çok zeytin ağacının kökünden söküldüğünü dile getirdi. "Kendi ellerimizle, beldemizi daha güzel bir şekilde yeniden inşa edeceğiz ama zaman, sabır ve işbirliğine ihtiyacımız var." diyen Sina, Lübnan hükümetine ve dünyaya kendilerine uzatılacak bir yardım eli çağrısında bulundu.