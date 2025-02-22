Sistematik yıkım: İsrail Lübnan'ın çekildiği beldeleri yaşanmaz hale getirdi

İsrail, Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği beldelerden çekilirken buradaki tüm evleri yıkarak ya da yakarak yaşanmaz hale getirdi, zeytin ağaçlarını söktü, tarım arazilerine ve altyapıya büyük zarar verdi.
İsrail'in Lübnan'a 8 Ekim 2023'te başlattığı saldırılar, 23 Eylül 2024'te yoğunlaşarak karadan saldırılara dönüştü. Saldırılarda aralarında çok sayıda çocuk ve kadının da bulunduğu 4 bin 110 kişi hayatını kaybederken 16 bin 901 kişi yaralandı, yaklaşık 1 milyon 400 bin kişi de yerinden edildi.
Sistematik yıkım
İsrail'in Metulla adlı yerleşim biriminin hemen karşısındaki Lübnan'ın Kefr Killa beldesi, moloz yığınları ve bozulmuş tarım arazileri nedeniyle altüst edilmiş bir manzara sergiliyor.
Lübnan'ın güneyindeki bölgelerden çekilme sürecini geciktiren İsrail'in, bölgedeki tüm evleri sistematik olarak büyük oranda yıktığı, kalanını da yaktığı görülüyor. Bu beldelerdeki evler tamamen kullanılamaz hale gelirken, İsrail'in zeytin ağaçları başta olmak üzere tarım arazilerine ve altyapıya da büyük zarar verdiği dikkati çekiyor.
İsrail, Lübnan'da işgalini sürdürdüğü 5 noktadan birisi olan Aziyye Tepesi'nin yanı sıra bölgede insansız hava araçlarıyla (İHA) bölge halkı üzerindeki kontrolünü sürdürüyor.
"Bölgede hiç hayat yok"
Belde sakinlerinden Hüseyin Sina, "Çarşamba günü (İsrail'in çekilmesinden bir gün sonra) Kefr Killa beldemize döndük ve tamamen yıkılmış halde bulduk. Şu anda bölgede hiç hayat yok ama yeniden olacak" dedi. Beldenin tamamının yıkıma uğradığını vurgulayan Sina, "Evler yıkılmış, yüzlerce yıllık zeytin ağaçları kökünden sökülmüş, bu çok büyük bir kayıp." ifadelerini kullandı.
İsrail'in evleri yıkarak beldedeki yolu değiştirdiğine dikkati çeken Sina, "Üzerinde bulunduğumuz yol, eski yol değil. Bu yol, İsrail'in askeri bölgesinin bulunduğu sınır duvarının yakınındaki esas yolu ortadan kaldırmak için açtığı, halkın toprağından geçen bir yoldur" diye konuştu.
Sina, Kefr Killa beldesinde İsrail sınırına yakın bir noktada zeytin ağaçlarının bulunduğu bir arazisi olduğunu, biri 150 yıllık olmak üzere pek çok zeytin ağacının kökünden söküldüğünü dile getirdi. "Kendi ellerimizle, beldemizi daha güzel bir şekilde yeniden inşa edeceğiz ama zaman, sabır ve işbirliğine ihtiyacımız var." diyen Sina, Lübnan hükümetine ve dünyaya kendilerine uzatılacak bir yardım eli çağrısında bulundu.
"Bize hiçbir şey bırakmadılar"
Kefr Killa beldesi sakini 86 yaşındaki Muhammed Selman eş-Şimi, "İki tane üç katlı bina ve bir müstakil evimiz vardı, hepsi tamamen yıkıldı. Sınır yakınında zeytin ağaçlarıyla dolu bir de bahçemiz vardı" dedi. Şimi, İsrail'in, arazisinin bulunduğu bölgeye girmesine izin vermediğini, bu sebepten zeytin bahçesi hakkında bilgisi olmadığını aktardı.
Şimi, "Evlerin yüzde 70'i İsrail tarafından yıkıldı, kalan yüzde 10'u ise işgalciler tarafından yakıldı. Bize hiçbir şey bırakmadılar" diye konuştu. Her şeye rağmen topraklarından vazgeçmeyeceklerini vurgulayan Şimi, "Toprağının kokusunu özlediğimiz için öldürseler bile beldemize döneceğiz" ifadelerini kullandı.
Şimi, şu anki durumu ise şöyle anlattı:
"Şu anda burada yaşayan hiç kimse yok, çünkü yaşamaya uygun bir yer değil. Su, elektrik, iletişim, internet yok. Hayat yok ama yeniden canlandıracağız."
İsrail'in Lübnan'ın güneyinden çekilme süreci
Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te ateşkese varılmıştı. Ateşkes kapsamında İsrail ordusunun 60 gün içinde Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği noktalardan çekilmesi gerekiyordu.
Ancak İsrail, Lübnan ordusunun ülkenin güneyinde kontrolü tam olarak ele almadığını ileri sürerek işgal süresini 18 Şubat'a kadar uzatmıştı. Lübnan-İsrail sınırındaki beldelerde yaşayan binlerce Lübnanlı, İsrail ordusunun saldırıları ve işgali nedeniyle yerinden edildi.
İsrail ordusunun çekildiği 11 bölgede 19 Şubat'ta Lübnan askerleri konuşlanırken, İsrail sınır hattındaki 5 noktada işgalin devam edeceği yönünde açıklama yaptı. Birleşmiş Milletler (BM) ise İsrail'in Lübnan'dan çekilme sürecini geciktirdiğini açıklayarak, ateşkes anlaşması ve BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararı gereği İsrail'in ülkenin güneyinden tamamen çekilmesi gerektiğini bildirdi.