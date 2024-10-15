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Son 13 yılın en parlak kuyruklu yıldızı böyle görüntülendi

Son 13 yılın en parlak kuyruklu yıldızı böyle görüntülendi

08:3715/10/2024, Salı
G: 15/10/2024, Salı
AA
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Son 13 yılın en parlak kuyruklu yıldızı C/2023 A3 Tsuchinshan-Atlas, ABD'nin San Francisco kentindeki Golden Gate Köprüsü üzerinde görüntülendi.

#San Francisco
#C/2023 A3 Tsuchinshan-Atlas
#ABD
#Golden Gate Köprüsü

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