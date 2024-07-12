Soykırımcı İsrail'in Şucaiyye Mahallesi'nde bıraktığı yıkım görüntülendi: Binaların yüzde 35'i yıkıldı

İsrail ordusunun, Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'nden çekilmesiyle bıraktığı yıkım gün yüzüne çıktı. Gazze Belediyesi, İsrail ordusunun kentin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'nde yapıların yüzde 35'ini tamamen yok ettiğini açıkladı.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 279 gündür devam ediyor.
İsrail güçlerinin 28 Haziran'da operasyon başlattığı Şucaiyye Mahallesi'nden geri çekilmesinin ardından mahalledeki büyük yıkım görüntülendi.
Gazze Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, "İsrail ordusunun, Gazze'yi yaşanmaz bir şehir haline getirmek için hayati önem taşıyan tesisleri ve altyapıyı bilinçli olarak hedef aldığı" kaydedildi.
Açıklamada İsrail ordusunun Şucaiyye Mahallesi'ndeki binaların yüzde 35'ini tamamen yok ettiği belirtildi.
Saldırılar nedeniyle mahalledeki Tarık Bin Ziyad Camisi de yıkıldı.
Belediyenin açıklamasında, "İsrail ordusu su tanklarını, ağaçları, camileri, okulları ve şehirdeki tüm hayati tesisleri kasten hedef aldı" ifadesine yer verildi.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 38 bin 345 Filistinli öldü, 88 bin 295 kişi yaralandı.
Gazze'deki Sivil Savunma Sözcüsü Mahmud Basal, mahalledeki evlerin ve altyapının yüzde 85'inin tahrip olduğunu ve mahallenin artık yerleşime uygun olmadığını ifade etti. Enkaz altından 60'tan fazla kişinin cansız bedeninin çıkarıldığını aktaran Basal, onlarca kişinin cansız bedeninin ise hala enkaz altında olduğunu belirtti.
Basal, İsrail ordusunun 60 binden fazla Filistinliye hizmet veren bir sağlık tesisini de yıktığını açıklayarak, sivil savunma ekiplerine acilen yakıt ve ekipman sağlanması çağrısında bulundu.