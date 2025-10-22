Suriye topraklarında 19 konuşlanma yapan İsrail ordusunun işgali genişliyor

İsrail ordusu, Beşşar Esed rejiminin yıkılmasının ardından 1974 tarihli Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'nı ihlal ederek Suriye'nin güneyinde işgal ettiği Şam kırsalının güneyi ile Dera ve Kuneytra illerindeki askeri nokta sayısını son 3 ayda 10'dan 19'a çıkardı. Kuneytra bölgesinde İsrail ordusunun kurduğu askeri noktaları, bu çalışmaları yürütürken kullandığı iş makineleri, bazılarına yerleştirilen radar ve kameraları, bunun yanı sıra tahrip edilen ormanlık arazileri ve tarım arazileri görüntülendi.

1 /13

2 /13

3 /13

4 /13

5 /13

6 /13

7 /13

8 /13

9 /13

10 /13

11 /13

12 /13