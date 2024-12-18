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Tahran'ın hava kirliliği böyle görüntülendi

Tahran'ın hava kirliliği böyle görüntülendi

16:5918/12/2024, Çarşamba
AA
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<p>Hava sirkülasyonuna uygun olmayan konumu ve nüfus yoğunluğunun yanı sıra termik santralde yakıt olarak mazot kullanılması, şehirde hava kirliliğini artıran etkenler arasında gösteriliyor.&nbsp;</p>
Hava sirkülasyonuna uygun olmayan konumu ve nüfus yoğunluğunun yanı sıra termik santralde yakıt olarak mazot kullanılması, şehirde hava kirliliğini artıran etkenler arasında gösteriliyor.

İran'ın başkenti Tahran'da hava kirliliği nedeniyle okullar, üniversiteler ve kamu daireleri sık sık tatil ediliyor. Dünya genelindeki hava kirliliği sıralamasında ilk 3 şehir arasında yer alan Tahran'ın farklı noktalarından şehirde günlerdir yaşanan hava kirliliği görüntülendi.

#Tahran
#İran
#hava kirliliği

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