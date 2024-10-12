Tel Aviv yangın yeri: İşgalci İsrail'de Netanyahu istifa sesleri yükseliyor

İsrail'de onlarca kişi, Gazze'deki Filistinli gruplarla esir takası anlaşması talebiyle Tel Aviv'de gösteri yaptı. Gazze'deki İsrailli esirlerin ailelerinin de bulunduğu göstericiler, Tel Aviv şehir merkezindeki Ayalon Caddesi'nde ateş yakarak caddenin bir bölümünü trafiğe kapattı. Göstericiler, kurtarılması için hükümetten takas anlaşması yapmasını istedikleri esirlerin isimlerinin yazılı olduğu dövizler taşıdı. Protestolarda Netanyahu istifa sesleri yükselirken, göstericiler bazı ana yolları trafiğe kapattı.

1 /31 İsrail kanal 12 Televizyonu'nun haberine göre, aralarında Gazze'deki İsrailli esirlerin ailelerinin de bulunduğu göstericiler, Tel Aviv şehir merkezindeki Ayalon Caddesi'nde ateş yakarak caddenin bir bölümünü trafiğe kapattı.

2 /31 Göstericiler, kurtarılması için hükümetten takas anlaşması yapmasını istedikleri esirlerin isimlerinin yazılı olduğu dövizler taşıdı.





3 /31 İsrail'de esir takası anlaşması talebiyle uzun süredir devam eden gösteriler, kuzeyde Hizbullah ile yaşanan gerilimin tırmanmasından sonra ivme kaybetti.





4 /31 Protestolarda Netanyahu istifa sesleri yükselirken, göstericiler bazı ana yolları trafiğe kapattı.

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