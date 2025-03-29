Tel Aviv'de binlerce kişi gösteri düzenledi, Netanyahu karşıtları sokaklara döküldü: Netanyahu sen derin bir pisliksin

İsrail'de on binlerce kişi, kitlesel protestolarla Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını bozarak saldırıları yeniden başlatan Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki Tel Aviv yönetimine istifa çağrısı yaptı. Ana muhalefetteki Gelecek Var Partisi Milletvekili ve eski Mossad Başkan Yardımcısı Ram Ben Barak, Habima Meydanı'nda toplanan göstericilere yaptığı konuşmada, Netanyahu'nun "solcu derin devlet" çıkışına atıfta bulunarak, "Netanyahu, sen derin bir pisliksin ve tüm hükümetin de derin bir pislik” dedi.

1 /12 Tel Aviv, Batı Kudüs ve Hayfa başta olmak üzere ülkenin çeşitli kentlerinde on binlerce kişi hükümeti protesto etmek için toplandı.

Gösterilerin odağındaki başkent Tel Aviv'de Begin Caddesi, Habima Meydanı'nda on binlerce protestocu meydan ve sokakları doldurdu.

2 /12 On binlerce İsrailli protestocuya hitap eden Gazze'deki İsrailli esirlerden Matan'ın annesi Einav Zangauker, Netanyahu hükümetini, oğlunu geri getirmek yerine ateşkes ve esir takası anlaşmasını bozarak ona "hedefli suikast" düzenlemekle suçladı.

Zangauker, "Başbakan Binyamin Netanyahu, Matan'ı kurtarmak ve eve getirmek yerine bombalamaya karar verdi." dedi.



3 /12 Bütün bir İsrail halkının "Netanyahu tarafından esir alındığı" değerlendirmesinde bulunan Zangauker, Başbakan'ın esirleri kaderine terk ederek, devlet bütçesini geçirmek ve iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar ile İsrail Başsavcısı Gali Baharav-Miara'yı görevden almaya çalışmakla uğraştığını söyledi.

4 /12 Netanyahu'nun 7 Ekim 2023'teki başarısızlığının sorumluluğundan kaçamayacağını belirten Zangauker, "Cezanızı hafifletmenin tek yolu 59 esir için kapsamlı anlaşma yapmak ve savaşı sona erdirmektir." ifadesini kullandı.



5 /12 Tel Aviv Belediye Başkanı'ndan, Netanyahu'ya karşı grev iması

İsrailli esir Matan'ın annesi Einav Zangauker'in ardından kürsüye gelerek on binlere hitap eden Tel Aviv Belediye Başkanı Ron Huldai, İsrail halkının savaşta olduğunu ancak bunun ateşkes anlaşmasını bozarak, "esirleri kaderine terk ederek", Gazze'ye tekrar başlatılan saldırılar olmadığının altını çizdi.

6 /12 Belediye Başkanı Huldai, "Savaştayız çünkü hükümet neredeyse 80 yıldır üzerinde durduğumuz zemini yıkmaya çalışıyor." dedi.



7 /12 Netanyahu hükümetinin tartışmalı reform paketiyle İsrail Yüksek Mahkemesinin yetkilerini devre dışı bırakma çabasında olduğunu belirten Huldai, bunun olması halinde belediyelerin de hükümete karşı adım atacağını vurguladı.

"Biz belediyeler de hükümetin devam edeceğini umduğu günlük hayatı nasıl durduracağımızı ve rayından çıkaracağımızı biliyoruz." ifadelerini kullanan Huldai, greve gidebileceklerine işaret etti.

8 /12 Ana muhalefet vekili: "Netanyahu, sen derin bir pisliksin"

Ana muhalefetteki Gelecek Var Partisi Milletvekili ve eski Mossad Başkan Yardımcısı Ram Ben Barak, Habima Meydanı'nda toplanan göstericilere yaptığı konuşmada, Netanyahu'nun "solcu derin devlet" çıkışına atıfta bulunarak, "Netanyahu, sen derin bir pisliksin ve tüm hükümetin de derin bir pislik.” dedi.

9 /12 Öte yandan İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir aleyhinde, "Ben-Gvir teröristtir" sloganları atan göstericilere polisin müdahalesi sonucu arbede yaşandı.

10 /12 Ben-Gvir aleyhine slogan atan göstericilere atlı polisler sert müdahalede bulunurken, İsrail basını, göstericilerden en az birinin gözaltına alındığını kaydetti.

İsrail, siyasi gerilimin gölgesinde 18 Mart'ta da ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne saldırıları yeniden başlatmıştı.

11 /12 İsrail, ateşkesi bozarak Gazze'ye yeniden saldırı başlatmıştı

Netanyahu hükümetinin 19 Ocak'ta sağlanan ateşkesi bozarak saldırılarla "Gazze'deki İsrailli esirleri kurtarmayı amaçladığını" iddia etmesi, İsrailli esir yakınları tarafından "aldatmaca" diye tepki çekmişti.