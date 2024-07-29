Terör devleti İsrail evsiz bıraktı: Gazzeli öğretmen sığındığı okulda öğrencilerine eğitim vermeye devam ediyor

Katil İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki Cibalya Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırılarda evini kaybeden fizik ve aynı zamanda matematik öğretmeni olan 70 yaşındaki Hişam Salim, eşiyle birlikte hayatını görev yaptığı okulda idame ettirmek zorunda kaldı. Salim, zor şartlara ve tüm imkansızlıklara rağmen burada öğrencilere ders vermeye devam ediyor.

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