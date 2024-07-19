Türk Yıldızları Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yıl dönümü anısına göklerde: Girne semalarında prova uçuşu gerçekleştirdi

Türk Yıldızları Akrobasi Timi, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yıl dönümü kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde prova uçuşu düzenlendi. Türk Yıldızları, Girne semalarındaki prova uçuşu çalışmalarını Binbaşı Hasan Kocabaş liderliğinde tamamladı. Girne halkı prova çalışmalarını ilgiyle takip etti.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) gerçekleştirilen prova uçuşu kapsamında Girne semalarında gösteri yapan Türk Yıldızları'na Binbaşı Hasan Kocabaş liderlik etti.
Prova uçuşunu, Girne halkı da yakından takip etti.
Öte yandan, Türk Yıldızları'nın, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yıl dönümü kapsamındaki ana gösteri uçuşu ise 20 Temmuz'da saat 18.00'de Girne semalarında yapılacak.