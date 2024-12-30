Uçakların canlı bombaları: Havacılık tarihinde kuş çarpması kaynaklı uçak kazaları

2023 yılında ABD’de toplam 19 bin 603 yaban hayatı çarpışması rapor edildi; bu da günde ortalama 54 çarpışmaya denk geliyor. Bu çarpışmaların yüzde 3,6’sı hasara neden oldu. İşte kuş çarpmasının uçak kazalarına katkıda bulunduğu bazı önemli olaylar:

Güney Kore'de dün iniş sırasında meydana gelen, 179 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazası felaketinde kuş çarpması seçeneği üzerinde duruluyor. NYT, havacılık tarihinde kuş çarpması nedeniyle yaşanan kazaları derledi. Güney Kore'de dün iniş sırasında meydana gelen uçak kazasında 181 yolcudan 179'u hayatını kaybetti. Yetkililer, iniş takımı arızası ve kuş çarpması gibi olası nedenleri araştırdıklarını açıkladı. Uçakların yaban hayatıyla çarpışması yaygın bir durum olsa da, bu tür olaylar genellikle ölümle veya ciddi yaralanmalarla sonuçlanmıyor. Ancak, ABD Federal Havacılık İdaresi’nin (FAA) Haziran ayında yayınladığı bir rapora göre, 1988-2023 yılları arasında sivil ve askeri uçakları içeren yaban hayatı çarpmaları ABD'de 76 kişinin ölümüne yol açtı. Bu çarpmaların çoğu kuşlarla yaşandı, ancak FAA’nın yaban hayatı çarpışması tanımı çakalları, geyikleri ve yarasaları da içeriyor.

1 /13 Etiyopya'daki Boeing 737 Max kazası Mart 2019'da Etiyopya Hava Yolları’na ait 302 sefer sayılı uçuşta meydana gelen kazada, uçaktaki 157 kişinin tamamı hayatını kaybetti. Bu kaza, Endonezya'da beş ay önce yaşanan ve yine Boeing 737 Max 8’in karıştığı bir başka kazanın ardından gerçekleşti. Endonezya kazasında da 189 kişi yaşamını yitirmişti.

2 /13 Her iki kaza da 737 Max modelindeki hatalı bir uçuş kontrol sistemine bağlandı ve Etiyopya kazasının ardından bu model geçici olarak uçuşlardan çekildi.

3 /13 2023 yılında ABD Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu’nun yaptığı açıklamaya göre, Etiyopya’daki kazada hatalı sensör okuması, büyük olasılıkla bir kuş çarpmasından kaynaklandı. Bu yanlış veri, uçağın burun kısmını aşağıya doğru yönlendiren ve kazaya neden olan MCAS adlı kusurlu uçuş kontrol sistemini devreye soktu.

4 /13 Hudson Nehri mucizesi Ocak 2009’da, New York’taki LaGuardia Havalimanı’ndan Charlotte, Kuzey Karolina’ya gitmek üzere havalanan bir US Airways uçağı, kalkıştan hemen sonra bir kaz sürüsüne çarparak devre dışı kaldı.

5 /13 Pilot Chesley B. Sullenberger III, en güvenli seçeneğin uçağı Manhattan’ın ortalarındaki Hudson Nehri’nin buzlu sularına indirmek olduğuna karar verdi.

6 /13 Manevra başarılı oldu ve uçaktaki 155 kişinin tamamı nehir üzerindeki tekneler ve feribotlarla yapılan tahliye sırasında hayatta kaldı.

7 /13 Alaska’da ölümcül Hava Kuvvetleri kazası 22 Eylül 1995'te, Hava Kuvvetleri tarihindeki en ölümcül kazalardan biri yaşandı. Kanada kazlarının iki motor tarafından yutulması sonucu meydana gelen kazada, 24 Kanadalı ve Amerikalı hava personeli hayatını kaybetti.

8 /13 Elmendorf Hava Kuvvetleri Üssü’nden havalanan E-3 Sentry gözetleme uçağı, bir kaz sürüsüyle çarpıştıktan sonra motor arızası nedeniyle kontrolsüz bir şekilde sola döndü ve düştü.

9 /13 Etiyopya’da güvercin sürüsüne çarpan jet Eylül 1988’de, Etiyopya Hava Yolları’na ait bir uçak, kuzey Etiyopya’daki Bahir Dar Havaalanı’ndan kalkış sırasında bir güvercin sürüsüne çarptı. Kazada 104 yolcudan 35’i hayatını kaybetti.

10 /13 Uçağın her iki motoruna da kuşların girmesi, acil iniş gerekliliğini doğurdu. Uçak havaalanı yakınındaki bir boşluğa çakılarak iniş sırasında alev aldı.

11 /13 Boston Limanı’nda Eastern Airlines kazası 4 Ekim 1960'ta Boston’daki Logan Uluslararası Havalimanı’ndan kalkış yapan bir Eastern Airlines uçağı, havalanır havalanmaz bir sığırcık sürüsüyle çarpıştı. Uçakta bulunan 72 kişiden 62’si hayatını kaybetti.

12 /13 Lockheed L-188 Electra tipi uçakta üç motorun kuşlarla dolması, uçağın kontrolünü kaybetmesine neden oldu.