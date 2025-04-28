Ukrayna ordusu, Kostiantynivka'da yeni savunma mevzileri kuruyor

Ukrayna ordusu, Ukrayna'nın doğusundaki Kostiantynivka bölgesinde yeni savunma mevzileri oluşturmaya devam ediyor. Bir grup Ukrayna askeri mühendis ve tankçı, çatışmalarda ele geçirilen bir T80 tankı yeni bir mevziye yerleştirerek bakım ve hazırlığını yapıyor.

1 /9 Ukrayna ordusu, Ukrayna'nın doğusundaki Kostiantynivka bölgesinde yeni savunma mevzileri oluşturmaya devam ediyor.

2 /9 Bir grup Ukrayna askeri mühendis ve tankçı, çatışmalarda ele geçirilen bir T80 tankı yeni bir mevziye yerleştirerek bakım ve hazırlığını yapıyor.

3 /9 İşte yeni savunma mevzilerinden görüntüler...

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