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Ultra Ortodoks Yahudiler Batı Kudüs'te İsrail'e karşı ayaklandı

Lokman Özdemir
09:38 - 21/08/2024 Çarşamba
Güncelleme: 09:38 - 21/08/2024 Çarşamba

Batı Kudüs'te Ultra Ortodoks Yahudiler (Harediler), terör devleti İsrail'in zorunlu askerlik hizmetine karşı protesto düzenledi. İşgalci İsrail polisi gösteriye sert müdahale etti.

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Batı Kudüs'te Ultra 'Harediler' olarak bilinen Ortodoks Yahudiler, soykırımcı İsrail'in zorunlu askerlik hizmetine karşı geniş katılımlı bir protesto gerçekleştirdi.

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Protestocular, zorunlu askerliğe karşı tepkilerini güçlü bir şekilde dile getirirken işgalci İsrail polisi göstericilere sert müdahalede bulundu.

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Harediler, zorunlu askerlik hizmetini inançlarına ve yaşam tarzlarına aykırı buluyor ve bu yüzden protestolarını sürdürüyorlar.


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İşgalci İsrail polisinin müdahalesi ise bölgede gerilimi daha da artırdı.


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#Kudüs
#İsrail
#Yahudiler
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