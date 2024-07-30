Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun yeniden seçilmesi Caracas'ta protesto edildi: Her yeri ateşe verdiler

Venezuela Ulusal Seçim Konseyi (CNE) Başkanı Elvis Amoroso, devlet başkanı seçimini mevcut Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun kazandığını bildirdi. Başkent Caracas'ta bir araya gelen muhalefet destekçileri seçim sonucuna karşı protesto düzenledi. Gösteri sırasında protestocular, çeşitli objeleri ateşe verdi.
Venezuela Ulusal Seçim Konseyi (CNE) Başkanı Elvis Amoroso, devlet başkanı seçimini mevcut Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun kazandığını bildirdi.
Başkent Caracas'ta bir araya gelen muhalefet destekçileri seçim sonucuna karşı protesto düzenledi.
Gösteri sırasında protestocular, çeşitli objeleri ateşe verdi.