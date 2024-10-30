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Washington'da seçim mitingi düzenleyen Harris'e Gazze protestosu

Washington'da seçim mitingi düzenleyen Harris'e Gazze protestosu

07:2630/10/2024, Çarşamba
AA
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Washington'da düzenlediği mitingde Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump'ın ülkeyi ayrıştırdığını, kendisinin ise birleştirici olacağını savunan Demokrat Kamala Harris, yüzlerce kişi tarafından ABD'nin İsrail'e verdiği koşulsuz destek sebebiyle protesto edildi. Harris'in konuşmasının sonuna kadar gösterilerine devam eden grup, daha sonra pankartlar ve sloganlar eşliğinde Beyaz Saray'ın bulunduğu caddeye kadar yürüdü.

#Kamala Harris
#Donald Trump
#Washington

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