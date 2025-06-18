Wutip Tayfunu Vietnam'ı vurdu: Da Nang bölgesindeki yıkım

Vietnam'da Haziran ayının ilk yarısında etkili olan Wutip Tayfunu sonucunda 3.500'den fazla ev yıkıldı ve yaklaşık 20.000 hektar pirinç tarlası zarar gördü. Tayfundan ciddi şekilde etkilenen Dan Nang ve bölgesinde ise afet sonrası temizlik ve onarım çalışmaları devam etti.

1 /13 Vietnam'da Haziran ayının ilk yarısında etkili olan Wutip Tayfunu sonucunda 3.500'den fazla ev yıkıldı ve yaklaşık 20.000 hektar pirinç tarlası zarar gördü.

2 /13 Tayfundan ciddi şekilde etkilenen Dan Nang ve bölgesinde ise afet sonrası temizlik ve onarım çalışmaları devam etti.

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