Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Asya
Wutip Tayfunu Vietnam'ı vurdu: Da Nang bölgesindeki yıkım

Wutip Tayfunu Vietnam'ı vurdu: Da Nang bölgesindeki yıkım

19:5718/06/2025, Çarşamba
AA
Sonraki haber

Vietnam'da Haziran ayının ilk yarısında etkili olan Wutip Tayfunu sonucunda 3.500'den fazla ev yıkıldı ve yaklaşık 20.000 hektar pirinç tarlası zarar gördü. Tayfundan ciddi şekilde etkilenen Dan Nang ve bölgesinde ise afet sonrası temizlik ve onarım çalışmaları devam etti.

Vietnam'da Haziran ayının ilk yarısında etkili olan Wutip Tayfunu sonucunda 3.500'den fazla ev yıkıldı ve yaklaşık 20.000 hektar pirinç tarlası zarar gördü. 

Tayfundan ciddi şekilde etkilenen Dan Nang ve bölgesinde ise afet sonrası temizlik ve onarım çalışmaları devam etti.

#Vietnam
#Wutip Tayfunu
#Hasar
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Diyanet 2025 yaz Kur'an kursları ne zaman başlayacak? Tarih belli oldu