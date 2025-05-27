Avustralya ve Çin'den araştırmacıların yürüttüğü dikkat çekici bir simülasyon çalışması, kıtaların birleşerek yepyeni bir kara kütlesi oluşturabileceğini gösterdi. Sonuçlar, 200 ila 300 milyon yıl içinde Amasya adında dev bir süper kıtanın ortaya çıkabileceğini işaret ediyor. Dünya üzerindeki kara parçalarının tekrar tek çatı altında toplanma ihtimali, yeryüzünün geleceğine dair çarpıcı soruları beraberinde getiriyor.

Gezegenimizin coğrafi geleceğiyle ilgili yapılan yeni bir araştırma, yeryüzünün şeklinin tamamen değişeceğini ortaya koydu. Bilim adamları, Dünya’nın en geniş ve en derin su kütlesi olan Pasifik Okyanusu'nun yavaş yavaş daraldığını ve ileride tamamen kapanabileceğini tespit etti. Bu olağanüstü jeolojik dönüşümün sonunda ise, “Amasya” adı verilen yeni bir süper kıtanın ortaya çıkabileceği belirtiliyor.

1 /9 Dünya'nın en geniş su kütlesi olan Pasifik Okyanusu’nun küçülmeye başladığı tespit edildi. Jeologlara göre bu süreç devam ederse, okyanus milyonlarca yıl içinde tamamen kapanabilir. Avustralya’daki Curtin Üniversitesi ile Çin’deki Pekin Üniversitesi’nde görev yapan bilim adamları, tektonik plakaların hareketleri üzerine yaptıkları simülasyonlarla Dünya’nın gelecekteki coğrafi yapısını inceledi...

2 /9 Elde edilen bulgulara göre, 200 ila 300 milyon yıl içerisinde Pasifik Okyanusu tamamen kapanarak dev bir kara parçasına dönüşebilir. Bu birleşmenin sonucunda ortaya çıkması beklenen süper kıtaya, Amerika ve Asya kıtalarının adlarından esinlenilerek “Amasya” (ya da İngilizce adıyla Amasia) ismi verildi.

3 /9 Bilindiği üzere Dünya’nın kara parçaları tarih boyunca birleşip ayrılarak kıtasal dönüşüm geçirdi. Yaklaşık 200 milyon yıl önce mevcut kıtaların birleşiminden oluşan Pangea adlı süper kıta zamanla ayrılmış, bugünkü yedi kıtayı meydana getirmişti.

4 /9 Ancak araştırmacılar, kıtaların tekrar birleşme eğiliminde olduğunu ve bu sürecin jeolojik zaman içinde tekrarlandığını vurguluyor.

5 /9 Curtin Üniversitesi Dünya Dinamikleri Araştırma Grubu’ndan Dr. Chuan Huang, bu sürecin “süper kıta döngüsü” olarak adlandırıldığını ifade etti. Huang, “Son 2 milyar yılda kıtalar her 600 milyon yılda bir birleşerek dev kara parçaları oluşturdu. Biz de bu döngü doğrultusunda Pasifik’in kapanarak Amasya’nın oluşacağını öngörüyoruz” dedi.

6 /9 Araştırmaya göre, Avustralya kıtası bu süreçte önce Asya kıtasıyla çarpışacak ve zamanla Amerika ile Asya arasında bir köprü görevi görecek.

7 /9 Gelişmiş süper bilgisayarlar kullanılarak oluşturulan simülasyonlar, daha önceki bazı jeolojik teorileri de çürütmüş durumda.

8 /9 Dr. Huang, NDTV’ye verdiği demeçte, “Plaka hareketlerinin evrimini modelleyerek bu kıtasal birleşmenin 300 milyon yıldan daha kısa sürede gerçekleşebileceğini gösterebildik” ifadelerini kullandı.