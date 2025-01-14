10 soruda 'Aile Yılı' desteklerinin merak edilenleri

4 - İlk ve ikinci çocuğunu 1 Ocak 2025'ten sonra dünyaya getiren bir anneye üç ve üzeri çocuğu dünyaya geldiğinde aylık ne kadar ödeme yapılacak?





Bu sistem sayesinde uygulamanın başladığı 1 Ocak 2025'ten sonra 3 çocuk sahibi olan bir annenin hesabına aylık 6 bin 500, 4 çocuklu bir anneye ise aylık 11 bin 500 lira ödeme yapılacak.