100 milyon liradan fazla kazancını gizlemiş: Ünlü oyunculara vergi incelemesi başlatıldı

Bir oyuncunun 100 milyon liradan fazla kazancı kayıt dışı çıktı

Yapılan analizler neticesinde ilk olarak yaklaşık 150 sanatçı ve ajansı riskli bulundu. Bu kapsamda sadece bir oyuncunun bir yılda 100 milyon liradan fazla kazancını beyan dışı bıraktığı saptandı.





İlk aşamada tespit edilen 150 sanatçı, vergi müfettişleri tarafından gelirleri ve beyanları arasındaki farklılığı izah etmesi için davet edilecek.















