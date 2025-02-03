100 milyon liradan fazla kazancını gizlemiş: Ünlü oyunculara vergi incelemesi başlatıldı

Kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında gelir beyanlarına yönelik denetimler artırılıyor. Çok kazandığı halde az vergi ödeyen sanatçılar da radara girdi. İlk olarak yaklaşık 150 sanatçı ve ajansı riskli bulundu. Bu kapsamda sadece bir oyuncunun bir yılda 100 milyon liradan fazla kazancını beyan dışı bıraktığı saptandı. Gözler, yüksek ücret kazanan ünlü isimlere çevrildi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu (VDK) Başkanlığı, kayıt dışı denetimleri kapsamında, oyuncu ve ses sanatçıları ile bu sanatçıların ajanslarına yönelik inceleme gerçekleştirirken ilk aşamada 150 kişinin gelir ve beyanları arasında uyumsuzluk tespit edildi.
Yürütülen analiz sonucu, yüksek gelir grubunda yer alması beklenen sanatçı ve ajansların gelir beyanlarının oldukça düşük olduğu belirlendi.
Yapılan analizlerde Risk Analizi Değerlendirme ve Araştırma (RADAR) Sistemi'ne takılan oyuncu ve ses sanatçılarının, gelirlerini düşük göstermek amacıyla yakınları ve menajerleri gibi kişi veya kanallar üzerinden tahsilat yapması, banka hesaplarına gelen tutarlar ile beyanlarının uyumsuz olması gibi nedenlerle "riskli" olduğu değerlendirildi.
Bir oyuncunun 100 milyon liradan fazla kazancı kayıt dışı çıktı
Yapılan analizler neticesinde ilk olarak yaklaşık 150 sanatçı ve ajansı riskli bulundu. Bu kapsamda sadece bir oyuncunun bir yılda 100 milyon liradan fazla kazancını beyan dışı bıraktığı saptandı.
İlk aşamada tespit edilen 150 sanatçı, vergi müfettişleri tarafından gelirleri ve beyanları arasındaki farklılığı izah etmesi için davet edilecek.
Sanat dünyasında, yer aldıkları işlerle servet değerinde gelirlere sahip olan isimler bulunuyor. Bu isimlerden öne çıkan kişiler ve gelirleriyse şu şekilde sıralanıyor:
Serenay Sarıkaya; Türkiye'nin en zengin oyuncuları arasında yer alıyor. Serenay Sarıkaya'nın mal varlığının 186 milyon lira olduğu biliniyor.
Hande Erçel; 20'li yaşlarının başından bu yana dizi-film sektöründe Hande Erçel'in servetinin, 249 milyon lira olduğu biliniyor.
Kariyerini hem Türkiye hem de İtalya'da sürdüren oyuncu Can Yaman'ın mal varlığının 311 milyon lira olduğu biliniyor.
Muhteşem Yüzyıl dizisiyle tanınan oyuncu Meryem Uzerli'nin servetinin de tıpkı Can Yaman gibi, 311 milyon lira olduğu biliniyor.
20'li yaşlarından bu yana dizi-film sektöründe olan ve modellik kariyeri de bulunan Kıvanç Tatlıtuğ'un servetinin, 466 milyon lira olduğu öğrenildi.
Öte yandan RADAR Sistemi üzerinden yapılan taramalar sonucu beyan edilen gelir ile yapılan harcamalar arasındaki uyumsuzluk da araştırılacak. Bu kapsamda beyan edilen gelir ile harcaması arasında bariz uyumsuzluk tespit edilen mükellefler "riskli" kategoriye alınacak.