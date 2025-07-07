1.5 milyonun altındaki modeller açıklandı: İşte en ucuz sıfır araçlar listesi; Togg, Fiat, Renault, Hyundai, Opel, BYD, Kia otomobil fiyatları

Otomobil sahibi olmak isteyenler için farklı segmentlerde birçok model hâlâ erişilebilir durumda. Sedan, hatchback ve elektrikli araç seçeneklerinin yer aldığı liste, kullanıcıların karşılaştırmalı değerlendirme yapabilmesi adına önemli bir kaynak niteliğinde. Togg, Fiat, Renault, Opel, BYD, Hyundai, Kia gibi bazı otomobil markalarının temmuz 2025 fiyatları güncellendi. İşte 1 milyon 500 bin TL'nin altında satışa sunulan en ucuz sıfır araçlar...
Türkiye otomobil pazarında sıfır araçlara olan ilgi artmaya devam ediyor. Güncel fiyatlar doğrultusunda hazırlanan listeye göre, çeşitli marka ve modeller hâlâ 1.5 milyon TL'nin altında satışa sunuluyor.
Fiat, Hyundai, Opel, Citroën ve Renault gibi markaların sedan, hatchback ve elektrikli versiyonları kullanıcıların tercihleri arasında yer alıyor. Özellikle şehir içi kullanım için uygun olan kompakt araçlar dikkat çekerken, elektrikli modellerin de bu fiyat aralığında yer bulması önem taşıyor.
TOGG’un yerli üretim aracı T10X’in de dahil olduğu bu liste, farklı ihtiyaçlara göre tercih yapılabilecek zengin bir yelpazeye sahip. Araçların motor gücü, donanım paketleri ve yakıt türleri gibi özellikleri karşılaştırmalı şekilde değerlendirildiğinde kullanıcılar için avantaj sağlayabilecek seçenekler sunuyor.
İŞTE TEMMUZ 2025 İTİBARIYLA 1,5 MİLYON TL'NİN ALTINDAKİ SIFIR ARAÇLAR
25. Nissan - Juke 1.0 DIG-T 115PS MHEV Tekna
1.499.500 TL
24. Renault - Clio 1.0 TCe X-Tronic Icon
1.409.000 TL
23- Renault R5 Evolution EV60 150 hp
1.450.000 TL
22. Togg - T10X V1 RWD Standart Menzil
1.432.600 TL
21. BYD - Dolphin
BYD Dolphin 150 kW 60 kWh Design -1.495.000 TL
20. MG MG4 Comfort - 1.379.000 TL
19- MG ZS Comfort 1.0 AT – 1.399.000 TL
18. Opel - Frontera Elektrikli 83 kW Edition
1.359.900 TL
17. Opel Corsa Elektrikli 100 kW Edition
1.419.000 TL
16. Opel Corsa 1.2 100 HP Benzin GS
1.330.000 TL
15- Opel Corsa 1.2 75 HP Benzin Edition
1.299.000 TL
14- Kia Picanto 1.2 DPI 79 PS AMT Benzin Cool
1.280.000 TL
13- Kia Picanto 1.0 L DPI 67 PS AMT Feel
1.210.000 TL
12- Citroën Elektrikli ë-C3 Aircross ë-C3 Aircross 83 kW Elektrikli Motor
1.307.000 TL
11- Citroën Elektrikli ë-C3 ë-C3 Elektrikli Motor Max
1.189.900 TL
10- Citroën ë-C3 83 kW Elektrikli Motor – 1.129.900 TL
9- Hyundai Bayon 1.2 MPI 79 PS Jump – 1.362.000 TL
8- Hyundai i20 1.0 T-GDI 100 PS Style – 1.392.000 TL
7- Hyundai i20 1.2 MPI 79 PS Jump – 1.234.000 TL
6- Hyundai i10 1.2 MPI 79 PS Style – 1.180.000 TL
5- Hyundai i10 1.2 MPI 79 PS Jump – 1.129.000 TL
4- FIAT Egea Cross 1.4 Fire 95 HP GSR Traction - Street – 1.314.900 TL
2- Fiat Egea 1.6 M.Jet 130 HP DCT S/S Easy 1.429.900 TL
2- FIAT Egea Sedan 1.6 M.Jet 130 HP GSR Easy – 1.429.900 TL
1- FIAT Egea Sedan 1.4 Fire 95 HP GSR Easy – 999.900 TL
Kaynak: Otomobilinefendisi