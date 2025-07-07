1.5 milyonun altındaki modeller açıklandı: İşte en ucuz sıfır araçlar listesi; Togg, Fiat, Renault, Hyundai, Opel, BYD, Kia otomobil fiyatları

Fiat, Hyundai, Opel, Citroën ve Renault gibi markaların sedan, hatchback ve elektrikli versiyonları kullanıcıların tercihleri arasında yer alıyor. Özellikle şehir içi kullanım için uygun olan kompakt araçlar dikkat çekerken, elektrikli modellerin de bu fiyat aralığında yer bulması önem taşıyor.





TOGG’un yerli üretim aracı T10X’in de dahil olduğu bu liste, farklı ihtiyaçlara göre tercih yapılabilecek zengin bir yelpazeye sahip. Araçların motor gücü, donanım paketleri ve yakıt türleri gibi özellikleri karşılaştırmalı şekilde değerlendirildiğinde kullanıcılar için avantaj sağlayabilecek seçenekler sunuyor.

İŞTE TEMMUZ 2025 İTİBARIYLA 1,5 MİLYON TL'NİN ALTINDAKİ SIFIR ARAÇLAR