Toyota ve Dacia otomotiv firması, Türkiye'de en çok tercih edilen otomotiv firmaları arasında gösterilebiliyor. Ayrıca bu noktada Toyota'nın Corolla modeli ön plana çıkabilirken, Dacia'nın Duster SUV otomobil modeli gündeme gelebiliyor. Öte yandan açıklanan güncel fiyat listeleri kontrol edildiğinde, Corolla modelinin bazı Duster versiyonlarından ucuz olduğu görüldü.

1 / 16 Toyota otomotiv firması, Yenilenen Corolla ve Corolla Cross SUV otomobil modeli ile Türkiye'deki birçok vatandaşın dikkatini çekiyor. Ayrıca açıklanan güncel Toyota fiyat listesi kontrol edildiğinde, Yenilenen Corolla modelinin bazı Dacia Duster SUV otomobil versiyonlarından ucuz olduğu görüldü.

2 / 16 Bunun yanı sıra Corolla Cross SUV otomobil modelinde çeşitli indirimler bulunuyor.

3 / 16 DACİA DUSTER'DAN BİLE UCUZ TOYOTA COROLLA FIRSATI

Dacia otomotiv firması, Türkiye'deki birçok vatandaşın dikkatini Duster SUV otomobil modeli ile çekebiliyor. Çünkü Dacia Duster SUV otomobil hem uygun fiyatı hem de şık tasarımı ile ön plana çıkabiliyor.

4 / 16 Öte yandan Dacia Duster Expression TCe 150 bg EDC versiyon otomobil modeli, 1.271.000 TL'den satışa çıkartıldı.

5 / 16 Bunun yanı sıra Toyota Yenilenen Corolla 1.5 Vision Plus Multidrive S versiyon otomobil kampanyalı olarak 1.260.000'den satışa sunuldu. Bu noktada Dacia Duster'dan bile ucuz Corolla fırsatı sunulması, Toyota gemileri yaktı bile dedirtebiliyor.

6 / 16 Ayrıca Yenilenen Corolla ve Cross modelinde çeşitli indirimlerin olması, Toyota temmuz ayına indirimle başladı dedirtebiliyor.

7 / 16 Yenilenen Corolla otomobil modelinin bazı Dacia Duster versiyonlarından ucuz olması, her iki otomobil modelinin de güncel fiyat listesini merak ettirebiliyor. Nitekim söz konusu otomobil modellerinin 2024 model yılı, 2 Temmuz 2024 tarihli fiyat listesi aşağıda yer alıyor.





8 / 16 TOYOTA YENİLENEN COROLLA TEMMUZ AYI FİYAT LİSTESİ

Versiyonu: 1.5 Vision Plus Multidrive S. Fiyatı: 1.346.500 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.260.000 TL. Versiyonu: 1.5 Dream Multidrive S. Fiyatı: 1.429.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.364.000 TL. Versiyonu: 1.5 Dream X-Pack Multidrive S. Fiyatı: 1.512.500 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.447.500 TL. Versiyonu: 1.5 Flame X-Pack Multidrive S. Fiyatı: 1.615.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.550.000 TL. Versiyonu: 1.5 Passion X-Pack Multidrive S. Fiyatı: 1.727.500 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.662.500 TL.









9 / 16 TOYOTA CROSS TEMMUZ AYI FİYAT LİSTESİ

Versiyonu: 1.8 Hybrid Flame e-CVT. Fiyatı: 1.926.500 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.750.000 TL. Versiyonu: 1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT. Fiyatı: 1.981.500 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.800.000 TL. Versiyonu: 1.8 Hybrid Passion e-CVT. Fiyatı: 2.157.500 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.960.000 TL. Versiyonu: 1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT. Fiyatı: 2.307.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 2.095.000 TL. Versiyonu: 1.8 Hybrid Passion X-Pack Siyah Tavan e-CVT. Fiyatı: 2.338.500 TL. Kampanyalı Fiyatı: 2.125.000 TL.









10 / 16 DACİA DUSTER TEMMUZ AYI FİYAT LİSTESİ

Versiyonu: Expression ECO-G 100 bg. Fiyatı: 1.177.900 TL. Versiyonu: Expression TCe 150 bg EDC. Fiyatı: 1.271.000 TL. Versiyonu: Essential TCe 150 bg EDC. Fiyatı: 1.211.000 TL. Versiyonu: Essential TCe 150 bg 4x4. Fiyatı: 1.401.000 TL. Versiyonu: Expression TCe 150 bg 4x4. Fiyatı: 1.443.000 TL. Versiyonu: Essential Blue dCi 115 bg 4x4. Fiyatı: 1.555.000 TL. Versiyonu: Journey TCe 150 bg EDC. Fiyatı: 1.315.900 TL. Versiyonu: Extreme TCe 150 bg EDC. Fiyatı: 1.366.900 TL. Versiyonu: Journey Blue dCi 115 bg 4x4. Fiyatı: 1.624.000 TL.

















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