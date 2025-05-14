2025 kurbanlıklar ne kadar?





Çelik, vatandaşların kurbanlık için genellikle küçükbaşa yöneldiğine işaret ederek, "Kurbanlıkların fiyatları bölgelere göre değişiyor. Bu yıl fiyatlarda geçen yıla göre ortalama yüzde 18 artış öngörüyoruz. Bu artışta, yem başta olmak üzere girdi maliyetlerinin yüksekliğini en önemli etken olarak söyleyebiliriz. Küçükbaş kurbanlıklarda canlı kilogram fiyatı 270 lira ile 300 lira arasında değişiyor. Dolayısıyla vatandaşlarımız kurbanlıkları 11 ile 18 bin lira arasında alabilecektir. Büyükbaş hayvanda ise bu fiyatlar 100 bin liradan 160 bin liraya kadar çıkabilmektedir." değerlendirmesinde bulundu.