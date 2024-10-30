2025'te 270 kuyuda petrol ve doğal gaz aranacak: 3 boyutlu sismik veri toplanacak! Gabar'da 867 milyon varil petrol keşfedildi

Karada ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin deniz sahaları dahil olmak üzere denizlerde petrol ve gaz arama faaliyetleri kapsamında sismik ve sondaj faaliyetler yoğunlaştırılacak. Bu çerçevede Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı öncülüğünde petrol ve gaz arama ile üretimi çerçevesinde gelecek yıl 270 kuyuda sondaj yapılacak. Ayrıca, 21 bin kilometrekarelik üç boyutlu sismik veri toplanacak.