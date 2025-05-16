2025 yılında ÖTV muafiyetli araç listesi yenilendi! Engelli bireyler, kamu kurumları ve çevre dostu elektrikli araç sahipleri için yeni avantajlar ve değişen şartlarla ÖTV muafiyeti genişliyor. Güncellenen listede motor hacmi, araç tipi ve kullanım amacına göre özel düzenlemeler yapıldı. İşte ÖTV muafiyeti başvurularında dikkat edilmesi gereken yeni kurallar ve en güncel muafiyetli araç modelleri hakkında tüm detaylar...

1 /10 2025 yılında Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyeti kapsamındaki araçlarda önemli güncellemeler yapıldı.

2 /10 Özellikle engelli bireyler ve kamu kurumlarına yönelik düzenlemelerle, muafiyet kapsamındaki araç listesi ve başvuru koşullarında bazı değişiklikler gündeme geldi.



3 /10 ÖTV muafiyetli araçlar hangi kriterlere göre belirleniyor?

Yeni yılda ÖTV muafiyetinden yararlanabilecek araçlar, hem motor hacmi hem de araç tipi bazında yeniden düzenlendi. Engelli vatandaşlara yönelik olarak özel donanımlı araçlar ve kamu kurumlarının ihtiyaçlarına uygun modeller listeye eklendi. Ayrıca elektrikli ve hibrit araçlarda da muafiyet şartları genişletildi.



4 /10 2025 ÖTV muafiyetli araç listesinde öne çıkan modeller;

Engelli bireylerin kullanımına uygun dizayn edilmiş otomobiller Kamu hizmet araçları için özel olarak belirlenmiş modeller Elektrikli ve düşük emisyonlu araçlar Belirli motor hacmi sınırları içinde kalan yeni nesil araçlar.









5 /10 Yeni şartlar ve başvuru süreci nasıl işleyecek?

2025 yılında ÖTV muafiyetinden yararlanmak isteyenlerin dikkat etmesi gereken başlıca noktalar:



6 /10 Araçların belirlenen motor hacmi ve özellikleri karşılaması gerekiyor.



7 /10 Engelli raporu ve diğer belgeler başvuru sürecinde eksiksiz teslim edilmeli.



8 /10 Kamu kurumları için yapılan alımlarda yeni yönetmelikler ve onay süreçleri uygulanacak.

9 /10 ÖTV muafiyeti, özellikle engelli vatandaşlar ve kamu kurumları için araç edinimini kolaylaştıran önemli bir avantaj olmaya devam ediyor.

