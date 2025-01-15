Otomobil satışlarında gövde tiplerine göre en fazla tercih edilen yine SUV modeller oldu. SUV’lar, 478.286 adetlik satışla toplam satışların yüzde 56,6’sını oluşturdu. Sedan modeller, yüzde 25,5 pay ve 215.284 adet satışla ikinci sırada yer alırken, yüzde 16,9 pay ve 142.500 adet satışla H/B otomobiller üçüncü sırada yer aldı.
Dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de de SUV modeller satışlarda liderliği elinde tutuyor. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği’nin (ODMD) verilerine göre, geçtiğimiz yılın ilk 11 ayında toplam 1 milyon 68 bin 260 adet otomobil satıldı.
Türkiye’de en çok satan SUV Modelleri
Türkiye otomobil pazarında SUV modeller, satış rakamlarıyla zirvede yer almaya devam ediyor. İşte 2023 yılında Türkiye’nin en çok tercih edilen SUV modelleri ve detayları....
22 - OPEL CROSSLAND
Opel Crossland 8 bin 216 adet satıldı.
21 - SKODA KAMİQ
Skoda Kamiq 8 bin 552 adet satıldı.
20 - TOYOTA C-HR
Toyota C-HR 8 bin 726 adet satış gerçekleştirdi.
19 - OPEL MOKKA
Opel Mokka 8 bin 773 adet satış gerçekleştirdi.
18 - VOLKSWAGEN T-ROC
Volkswagen T-Roc 9 bin 214 adet satıldı.
17 - TESLA MODEL Y
Tesla Model Y 9 bin 227 adetlik satış gerçekleştirdi.
16 - HYUNDAİ TUCSON
Hyundai Tucson 9 bin 747 adet satıldı.
15 - MG HS
MG'nin HS modeli 10 bin 268 adet satıldı.
14 - PEUGEOT 408
Peugeot 408 - 10 bin 392 adet
13 - VOLKSWAGEN TİGUAN
Volkswagen Tiguan 10 bin 965 adetlik satış gerçekleştirdi.
13 - VOLKSWAGEN TİGUAN
Volkswagen Tiguan 10 bin 965 adetlik satış gerçekleştirdi.
11 - DACİA SANDERO STEPWAY
Dacia Sandero Stepway 12 bin 753 adet satıldı.
10 - CHERY OMODA 5
Chery Omoda 5 - 12 bin 803 adet
9 - PEUGEOT 3008
9. sırada olan Peugeot 3008 14 bin 351 adet satıldı.
8 - HYUNDAİ BAYON
Hyundai Bayon 14 bin 551 adet satıldı.
7 - DACİA DUSTER
14 bin 632 adetlik satışla Dacia Duster yer alıyor.
6 - PEUGEOT 2008
Peugeot 2008 - 15 bin 166 adet
5 - NİSSAN QASHQAİ
Nissan Qashqai 15 bin 420 adet satıldı.
4 - CHERY TIGGO 8 PRO ve PRO MAX
Chery Tiggo 8 Pro - 16 bin 80 adet
Chery Tiggo 8 Pro Max - 4 bin 330 adet
Toplam 20 bin 410 adet satış gerçekleşti.
3 - CHERY TIGGO 7 PRO ve PRO MAX
Chery Tiggo 7 Pro - 15 bin 446 adet
Chery Tiggo 7 Pro Max - 5 bin 257 adet
Toplam 20 bin 703 adet satıldı.
2 - FİAT EGEA CROSS
Fiat Egea Cross 22 bin 809 adetlik satış gerçekleştirdi.
1 - TOGG T10X
Togg T10X 24 bin 361 adet satış gerçekleştirdi.