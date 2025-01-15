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Türkiye’nin en popüler SUV modelleri belli oldu: Listeye damgasını vurdu

Türkiye’nin en popüler SUV modelleri belli oldu: Listeye damgasını vurdu

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
10:5515/01/2025, Çarşamba
G: 15/01/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Otomobil satışlarında gövde tiplerine göre en fazla tercih edilen yine SUV modeller oldu. SUV’lar, 478.286 adetlik satışla toplam satışların yüzde 56,6’sını oluşturdu. Sedan modeller, yüzde 25,5 pay ve 215.284 adet satışla ikinci sırada yer alırken, yüzde 16,9 pay ve 142.500 adet satışla H/B otomobiller üçüncü sırada yer aldı.

Dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de de SUV modeller satışlarda liderliği elinde tutuyor. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği’nin (ODMD) verilerine göre, geçtiğimiz yılın ilk 11 ayında toplam 1 milyon 68 bin 260 adet otomobil satıldı.

 Türkiye’de en çok satan SUV Modelleri


Türkiye otomobil pazarında SUV modeller, satış rakamlarıyla zirvede yer almaya devam ediyor. İşte 2023 yılında Türkiye’nin en çok tercih edilen SUV modelleri ve detayları....


22 - OPEL CROSSLAND

Opel Crossland 8 bin 216 adet satıldı.



21 - SKODA KAMİQ

Skoda Kamiq 8 bin 552 adet satıldı.

20 - TOYOTA C-HR

Toyota C-HR 8 bin 726 adet satış gerçekleştirdi.

19 - OPEL MOKKA

Opel Mokka 8 bin 773 adet satış gerçekleştirdi.

18 - VOLKSWAGEN T-ROC

Volkswagen T-Roc 9 bin 214 adet satıldı.

17 - TESLA MODEL Y

Tesla Model Y 9 bin 227 adetlik satış gerçekleştirdi.

16 - HYUNDAİ TUCSON

Hyundai Tucson 9 bin 747 adet satıldı.

15 - MG HS

MG'nin HS modeli 10 bin 268 adet satıldı.

14 - PEUGEOT 408

Peugeot 408 - 10 bin 392 adet

13 - VOLKSWAGEN TİGUAN

Volkswagen Tiguan 10 bin 965 adetlik satış gerçekleştirdi.

13 - VOLKSWAGEN TİGUAN

Volkswagen Tiguan 10 bin 965 adetlik satış gerçekleştirdi.

11 - DACİA SANDERO STEPWAY

Dacia Sandero Stepway 12 bin 753 adet satıldı.

10 - CHERY OMODA 5

Chery Omoda 5 - 12 bin 803 adet



9 - PEUGEOT 3008

9. sırada olan Peugeot 3008 14 bin 351 adet satıldı.


8 - HYUNDAİ BAYON

Hyundai Bayon 14 bin 551 adet satıldı.

7 - DACİA DUSTER

14 bin 632 adetlik satışla Dacia Duster yer alıyor.

6 - PEUGEOT 2008

Peugeot 2008 - 15 bin 166 adet

5 - NİSSAN QASHQAİ

Nissan Qashqai 15 bin 420 adet satıldı.

4 - CHERY TIGGO 8 PRO ve PRO MAX

Chery Tiggo 8 Pro - 16 bin 80 adet

Chery Tiggo 8 Pro Max - 4 bin 330 adet

Toplam 20 bin 410 adet satış gerçekleşti.


3 - CHERY TIGGO 7 PRO ve PRO MAX

Chery Tiggo 7 Pro - 15 bin 446 adet

Chery Tiggo 7 Pro Max - 5 bin 257 adet

Toplam 20 bin 703 adet satıldı.





2 - FİAT EGEA CROSS

Fiat Egea Cross 22 bin 809 adetlik satış gerçekleştirdi.

1 - TOGG T10X

Togg T10X 24 bin 361 adet satış gerçekleştirdi.

#SUV
#otomotiv
#TOGG

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