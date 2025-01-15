Dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de de SUV modeller satışlarda liderliği elinde tutuyor. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği’nin (ODMD) verilerine göre, geçtiğimiz yılın ilk 11 ayında toplam 1 milyon 68 bin 260 adet otomobil satıldı.