Bazı otomobil üreticileri, Türkiye'de uygun fiyatlı araç arayışında olan birçok kişinin radarına girdi. Öte yandan güncel fiyat listeleri kontrol edildiğinde bazı otomobil modellerinin diğer markaların sedan versiyonlarından uygun fiyatlı olduğu da gözlemledi. Bazı otomobil markaları ise 245.000 TL'ye varan indirimle araç almak isteyenlerin dikkatini çekiyor.

1 / 22 Bazı otomobil üreticileri, Türkiye'de uygun fiyatlı araba satın almak isteyen birçok insanın gündeminde.

2 / 22 Ayrıca açıklanan güncel fiyat listeleri kontrol edildiğinde çeşitli indirimler de mevcut.



3 / 22 Özellikle Citroen C3 Aircross SUV otomobil modelinin bazı Fiat Egea Sedan versiyonlarından uygun olduğu gözlemledi. Bunun yanı sıra e-C4 X modelinde çeşitli indirimler bulunuyor.



4 / 22 Tam 245 bin TL indirdi

Citroen otomotiv firmasının e-C4 X modeli, elektrikli otomobil satın almak isteyen birçok insanın gündeminde. Ayrıca açıklanan ağustos ayı fiyat listesi incelendiğinde, e-C4 X 2023 model yılı, 100 KW, Shine Bold aracın 1.520.000 TL yerine 1.275.000 TL'den satın alınabileceği görüldü.



5 / 22 Bu noktada e-C4 X araçta tam 245.000 TL indirim olması, Citroen adeta gemileri yaktı bile dedirtebiliyor. Öte yandan C3 Aircross SUV otomobil modeli, bazı Fiat Egea Sedan versiyonlarından bile ucuz.



6 / 22 Fiat Egea'dan bile ucuz

Fiat otomobil üreticisi, Türkiye'de uygun fiyatlı araba satın almak isteyen birçok insanın dikkatini çekiyor. Ayrıca Fiat'ın en dikkat çeken modellerinden biri, Egea Sedan.



7 / 22 Egea Sedan otomobil modelinin güncel fiyat listesi incelendiğinde, 2024 model yılı 1.6 M.Jet 130 HP DCT versiyon arabanın kampanyalı olarak 1.305.900 TL'den satışa çıkartıldığı görüldü. Öte yandan 1.2 PureTech 130 HP - EAT6 2024 model yılı Feel Bold donanım otomobil kampanyalı olarak 1.239.000 TL.



8 / 22 Bu noktada Fiat Egea Sedan otomobilden bile ucuz olarak dikkat çeken C3 Aircross SUV modeli pek çok insanın gündeminde yer alıyor.



9 / 22 Öte yandan Egea Sedan otomobil modelinden uygun C3 Aircross SUV satışa çıkartılması ve Citroen e-C4 X araçta çeşitli indirimler olması, söz konusu modellerin güncel fiyat listesini merak ettirebiliyor. Nitekim aşağıda Fiat Egea Sedan, Citroen C3 Aircross SUV ve e-C4 X aracın 16 Ağustos 2024 tarihli fiyat listesi bulunuyor.



10 / 22 Citroen c3 Aircross Suv fiyat listesi

Versiyonu: 1.2 PureTech 130 HP - EAT6. Donanımı: Feel Bold. Model Yılı: 2024. Fiyatı: 1.259.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.239.000 TL.



11 / 22 Versiyonu: 1.2 PureTech 130 HP - EAT6. Donanımı: Shine (Çift Renk). Model Yılı: 2024. Fiyatı: 1.389.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.349.000 TL.



12 / 22 Citroen e-c4 x fiyat listesi

Versiyonu: 100 KW. Donanımı: Shine Bold. Model Yılı: 2024. Fiyatı: 1.570.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.349.000 TL.



13 / 22 Versiyonu: 115 KW. Donanımı: Shine Bold. Model Yılı: 2024. Fiyatı: 1.660.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.439.000 TL.



14 / 22 Versiyonu: 100 KW. Donanımı: Shine Bold. Model Yılı: 2023. Fiyatı: 1.520.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.275.000 TL.



15 / 22 Versiyonu: 115 KW. Donanımı: Shine Bold. Model Yılı: 2023. Fiyatı: 1.580.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.350.000 TL.



16 / 22 Fiat Egea Sedan fiyat listesi

Versiyonu: 1.4 Fire 95 HP. Donanımı: Easy. Şanzıman Tipi: Manuel. Yakıt Tipi: Benzinli. Model Yılı: 2024. Fiyatı: 1.007.900 TL. Kampanyalı Fiyatı: 969.900 TL.



17 / 22 Versiyonu: 1.4 Fire 95 HP GSR. Donanımı: Easy. Şanzıman Tipi: Manuel. Yakıt Tipi: Benzinli. Model Yılı: 2024. Fiyatı: 1.047.900 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.009.900 TL.





18 / 22 Versiyonu: 1.3 M.Jet 95 HP. Donanımı: Easy. Şanzıman Tipi: Manuel. Yakıt Tipi: Dizel. Model Yılı: 2024. Fiyatı: 1.185.900 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.143.900 TL.

19 / 22 Versiyonu: 1.6 M.Jet 130 HP GSR. Donanımı: Easy. Şanzıman Tipi: Manuel. Yakıt Tipi: Dizel. Model Yılı: 2024. Fiyatı: 1.289.900 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.242.900 TL.



20 / 22 Versiyonu: 1.6 M.Jet 130 HP DCT. Donanımı: Easy. Şanzıman Tipi: Otomatik. Yakıt Tipi: Dizel. Model Yılı: 2024. Fiyatı: 1.353.900 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.305.900 TL.



21 / 22 Versiyonu: 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR. Donanımı: Easy. Şanzıman Tipi: Otomatik. Yakıt Tipi: Dizel. Model Yılı: 2024. Fiyatı: 1.383.900 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.345.900 TL.

