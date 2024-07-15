53 yılın en sıcak haziranında 65 merkezde ekstrem sıcaklık yaşandı

Güneydoğu kesimlerinde 30-36 derece





2024 yılı Haziran ayı, 1991-2020 normalleri haziran ayı ortalamasının 3,6 derece üzerinde kaydedildi. 2024 yılı Haziran ayı ortalama sıcaklığı, bu rakama en yakın olan 2019 yılı Haziran ayından 2 derece fazla oldu. 2024 yılı Haziran ayı ortalama sıcaklığı, son 53 yılın en sıcak haziranı olarak kayıtlarda yer aldı. 2024 yılı Haziran ayı ortalama sıcaklıkları ülkenin kuzey kıyı kesimlerinde 21-24 derecelik sıcaklık bandında, güney kıyı kesimlerinde 27-33 derecelik sıcaklık bandında, güneydoğu kesimlerinde 30-36 derecelik sıcaklık bandında oldu.