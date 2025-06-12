Kamuda çalışan 600 bine yakın işçinin maaşını belirleyecek 2025 yılı Kamu Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde artık kritik sürece girildi. Kurban Bayramı'nın sona ermesiyle birlikte gözler, hükümetin sendikalara sunacağı ilk zam teklifine çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın bayram sonrası açıklanacağını duyurduğu teklifin, kısa süre içinde kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor. TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ’in 27 Şubat’ta sunduğu ortak taleplerin ardından başlayan müzakere süreci, kamu işveren heyetinin ilk adımıyla hız kazanacak.
Kurban Bayramı'nın geride kalmasıyla birlikte kamu işçileri için kritik bekleyiş yeniden başladı. 2025 yılı Kamu Toplu İş Sözleşmesi kapsamında 600 bine yakın kamu işçisini ilgilendiren zam teklifi için gözler gelecek açıklamaya çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın “Bayramdan sonra sunacağız” dediği ilk teklifin kısa süre içinde sendikalarla paylaşılması bekleniyor. Enflasyon ve ekonomik denge gözetilerek belirlenecek zam oranı, işçi ve işveren taraflarını yeniden masaya oturtacak.
600 bin kamu işçisi bu haberi bekliyordu
Türkiye genelinde 600 bin kamu işçisini ilgilendiren toplu iş sözleşmesi süreci devam ederken Şubat ayında taleplerini açıklayan işçi tarafı, hükümetten gelecek ilk zam teklifine odaklandı. Toplu sözleşme görüşmeleri, memur maaş artışlarını da etkileyecek kritik bir süreci kapsıyor.
Kamu işçisinin zam pazarlığında ilk teklif yarın (13 Haziran 2025) saat 14.00'da verilecek.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, zam teklifinin Kurban Bayramı'nın ardından sendikalarla paylaşılacağını açıklamıştı.
“Bayram’dan sonra ilk teklifi sunmuş olacağız”
Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ekiplerince sürecin yönetildiğini vurgulan Işıkhan, şu bilgileri verdi:
"İnşallah bayramdan sonra ilk teklifimizi kamu işçilerimize sunmuş olacağız. TÜHİS teklifini yaptıktan sonra da müzakere süreci başlayacak. İşçi sendikalarımızla bir araya geldiğimiz o masada uzlaşıyla bu süreci tamamlayacağımıza yürekten inanıyorum. Kurban Bayramı dolayısıyla tüm emekçi kardeşlerimizin bayramını tebrik ediyorum."
Ortak talep 27 Şubat’ta iletildi
Toplu sözleşme görüşmeleri, işçi tarafını temsilen TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ konfederasyonlarının, ortak taleplerini 27 Şubat’ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na sunmasıyla başladı. Bu çerçevede, şimdiye kadar taraflar 16 Nisan, 24 Nisan ve 16 Mayıs tarihlerinde TÜHİS (Türk Ağır Sanayi ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası) ev sahipliğinde bir araya geldi.
Ekonomik denge ve sosyal diyalog vurgusu
CNN TÜRK’e de değerlendirmelerde bulunan Bakan Işıkhan, toplu sözleşme sürecinin çok yönlü bir zemine sahip olduğuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:
“600 bin işçinin ücretinin ve sosyal haklarının belirleneceği önemli bir süreç. Bu süreç; enflasyon, kamu mali dengeleri, işverenin sürdürülebilirliği ve işçimizin emeği gibi birçok faktörün hassasiyetle değerlendirildiği bir dengeyi gerektiriyor.
Cumhurbaşkanımızın da vurguladığı gibi, emeği koruyan ve ekonomiyi gözeten bir sistemle ilerliyoruz.”
Toplu sözleşme zammı ne kadar olacak?
TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'in Şubat 2025’te Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na sundukları ortak zam talepleri şu şekilde:
En düşük günlük ücretin 1.800 TL’ye çıkarılması,
2025’in ilk 6 ayı için yüzde 50 zam, sonraki 6 aylık dönemler için yüzde 25 zam ve yüzde 10 refah payı yer alıyor.