Ekonomik denge ve sosyal diyalog vurgusu





CNN TÜRK’e de değerlendirmelerde bulunan Bakan Işıkhan, toplu sözleşme sürecinin çok yönlü bir zemine sahip olduğuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:





“600 bin işçinin ücretinin ve sosyal haklarının belirleneceği önemli bir süreç. Bu süreç; enflasyon, kamu mali dengeleri, işverenin sürdürülebilirliği ve işçimizin emeği gibi birçok faktörün hassasiyetle değerlendirildiği bir dengeyi gerektiriyor.

Cumhurbaşkanımızın da vurguladığı gibi, emeği koruyan ve ekonomiyi gözeten bir sistemle ilerliyoruz.”