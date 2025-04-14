81 ilde tüm marketlerde satışı yasaklandı: Bakanlık talimat verdi

Ürünlerin satışı yasaklanıyor

Yeni karara göre, içinde tatlandırıcı bulunan ancak üzerinde şekersiz ibaresi bulunan ürünler 1 Ağustos 2025 tarihinden itibaren market raflarından kaldırılacak. Bakanlık, bu ürünlerin yanlış algı oluşturduğunu ve özellikle diyabet ya da obezite gibi sağlık sorunlarıyla mücadele eden bireyleri yanılttığını vurguladı.











