81 ilde tüm marketlerde satışı yasaklandı: Bakanlık talimat verdi

Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketicileri yakından ilgilendiren yeni düzenlemeyi duyurdu. Bakanlık, yapay tatlandırıcı içeren ürünlerin şekersiz ibaresiyle satışına artık izin vermeyecek. 1 Ağustos 2025 itibarıyla bu ifadenin yer aldığı ürünler, marketlerde yer almayacak.
Tarım ve Orman Bakanlığı, son zamanlarda tüketiciyi yanıltıcı ürünlere yönelik artan şikayetlerin ardından denetimleri sıklaştırdı.
Bakanlık, bu kez yapay tatlandırıcı içeren ürünleri mercek altına aldı.
Bakanlık yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre, birçok içecek markası ürünlerinde yapay tatlandırıcı kullanmasına rağmen ambalajlarında şekersiz ifadesine yer veriyor.
Bu durumun tüketicileri yanıltıcı nitelikte olduğu ve mevcut mevzuatla örtüşmediği belirtildi.
Ürünlerin satışı yasaklanıyor
Yeni karara göre, içinde tatlandırıcı bulunan ancak üzerinde şekersiz ibaresi bulunan ürünler 1 Ağustos 2025 tarihinden itibaren market raflarından kaldırılacak. Bakanlık, bu ürünlerin yanlış algı oluşturduğunu ve özellikle diyabet ya da obezite gibi sağlık sorunlarıyla mücadele eden bireyleri yanılttığını vurguladı.
81 ilde harekete geçildi
Üretici firmalara gerekli uyarıları yapan Bakanlık, ilgili ürünlerdeki etiketlerin belirlenen tarihe kadar mevzuata uygun hale getirilmesi gerektiğini açıkladı. Aksi takdirde, söz konusu ürünlerin satışı yasaklanacak ve kurallara uymayan firmalar cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalacak.