85 yıldır yerli ve milli vagonlar burada üretiliyor: Hedef 500 bin vagon

"Yerli ve milli ‘tank taşıyan vagon' ve ‘tır dorsesi taşıyan vagon' projemiz var"





Daha önce yapılan ortaklıklarla Fransa, Almanya, Avusturya'ya vagonlar yaptıklarını belirten Karadağ, “Şu anda TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğüne vagonlarımızı veriyoruz. Milli vagonlarımızdan günde iki tane üreterek yola indiriyoruz. Bunun dışında yeni vagon projelerimiz var. Yerli ve milli ‘tank taşıyan vagon' projemiz var. ‘Tır dorsesi taşıyan vagon' projemiz var. Bunlar 2024 yılı Cumhurbaşkanlığı yatırım programına giren projeler. Bu yıl içerisinde boji üretim fabrikası açtık. Türkiye'nin en büyük boji üretim üssü olacak inşallah. Yeni sistem robotlar, teknolojik aletlerle boji üreteceğiz. Boji üretmek çok önemli. Vagonun en önemli komponenti bojidir. Bir vagonda şu anki güncel durumda 3 adet boji kullanılıyor. Şu anda 300-500 vagon üretimimiz var. Hedefimiz bin 500 vagon üretebilmek. Bu vagonları üretebilmek için bunun altyapısında yaklaşık 5 bin yapmanız gerekiyor. Biz o altyapıyı oluşturduk. Şu anda altyapımız ona uygun. Boji üretim fabrikamızla birlikte vagon üretimimizi de artıracağız. Tabii bunlarla birlikte 2020'den bu yana istihdamı artırmaya yönelik çalışıyoruz. 4 yılda yaklaşık 700 civarında personel alımı yaptık. Kadromuzu gençleştirip güçlendirdik. Bu istihdam Sivas ekonomisine büyük katkı sağladı. Yeni projelerimizle istihdam çalışmalarımız devam ediyor. Hep eleman alımına devam edeceğiz, üreteceğiz ve bu şekilde yolumuza devam edeceğiz” dedi.