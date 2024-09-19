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Adana Kozan'da petrol için 3. sondaj vuruluyor: Mahallede heyecanlı bekleyiş

Adana Kozan'da petrol için 3. sondaj vuruluyor: Mahallede heyecanlı bekleyiş

11:0319/09/2024, Perşembe
IHA
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Adana'nın Kozan ilçesinde petrol arama çalışmaları çerçevesinde 3. kez sondaj çalışması başlatıldı. Kozan ilçesi Eskimantaş Mahallesi'nde 3. petrol kuyusu için sondaj çalışmaları başladı.

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) tarafından ruhsatı alınan Era Enerji Servis Hizmetleri ve Petrol Ticaret Limited Şirketi tarafından Avcı sondaj firması ile sondaj için son aşama tamamlandı. 

Proje kapsamında 3 bin metrekarelik alanda sondaj çalışması planlanırken, bin 750 metre derinliğe kadar inilecek.

Sondaj çalışması sonrası petrol rezerv miktarı ve kalite uygunluğu değerlendirilecek.

9,5 milyon TL proje değeri olan petrol arama çalışmalarının yapıldığı mahallede vatandaşlar sevindirici haberi bekliyor.

Mahalle sakinleri, petrol bulunması durumunda mahallede büyük bir sevinç yaşanacağını kaydetti.

Mahalle esnafından Sedat Eroğlu, "Yaklaşık 45 gün önce bölgede sondaj çalışması başladı. Çalışanlara, bölge esnafına da katkı sunuyor. 'Bizler de inşallah bulunur' diye umut ediyoruz” dedi.

Geçtiğimiz yıllarda iki sondaj çalışması yapılan bölgede Eskimantaş-1 petrol arama kuyusunda petrol bulunmuş ancak petrol kalitesi yeterli bulunmadığı için kuyu kapatılmıştı.

#Petrol
#Adana
#Kozan
#Eskimantaş

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