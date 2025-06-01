Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Türkiye Ekonomisi
'Aile Yılı'na özel yeni evlenenlere ücretsiz olacak: İşte başvuru detayları

'Aile Yılı'na özel yeni evlenenlere ücretsiz olacak: İşte başvuru detayları

16:251/06/2025, Pazar
G: 1/06/2025, Pazar
AA
Sonraki haber

2025 Aile Yılı kapsamında yeni uygulamalarla aile kurmak isteyenlere finansal destek sağlanıyor. Son olarak; Türksat AŞ, “Aile Yılı” kapsamında yeni evlenen çiftlere özel bir kampanya başlattı. 50 Mbps hızında sınırsız internet hizmeti, evliliğin ilk üç ayında ücretsiz sunulacak.

Türksat AŞ, "Aile Yılı" kapsamında, yeni evlenenlere 50 Mbps sınırsız internet hizmetini ilk 3 ay boyunca ücretsiz sunacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, "Aile Yılı" kapsamında evliliğe adım atan genç çiftlere yönelik kampanya başlatıldı.

Kampanya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından desteklenen "Aile Yılı" vizyonuna katkı sağlamak ve evlenenlerin dijital ihtiyaçlarını kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirildi.

Bu kapsamda, yeni evlenenlere kurumun Kablonet markası üzerinden 50 Mbps sınırsız internet hizmeti, ilk 3 ay boyunca ücretsiz sunulacak, ardından gelen 12 ay boyunca hizmet için aylık 439 lira ödenecek.

Kampanya, yıl sonuna kadar altyapısı uygun olan tüm bölgelerde geçerli olacak. Ayrıca 50 Mbps hızın yanı sıra 100 Mbps hız için ilk 3 ay yine ücretsiz olmak üzere, sonraki 12 ayda aylık 589 lira, 200 Mbps hız için 639 lira, 500 Mbps hız için 739 lira ve 1000 Mbps hız için ise 839 lira ödenerek kampanyadan faydalanılabilecek.

Sadece evliliğin ilk yılı içinde başvuran çiftleri kapsayan bu fırsat, ekonomik destek sunmasının yanında, genç ailelerin dijital dünyaya güçlü bir başlangıç yapmasına olanak tanıyacak.

Aile yapısının güçlendirilmesinin sadece sosyal değil, aynı zamanda dijital anlamda desteklenmesi amacıyla başlatılan kampanyadan faydalanmak isteyen kullanıcılar, evlilik cüzdanlarıyla birlikte Türksat il müdürlükleri veya Kablonet satış noktalarına başvurarak tarifeye geçiş yapabilecek. ​​​​​​​

#Aile Yılı
#Ücretsiz İnternet Desteği
#Türksat
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TRT 1 canlı izle 31 Mayıs 2025: Inter PSG Şampiyonlar Ligi finali TRT 1 Tabii canlı yayını izle