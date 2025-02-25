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AJet ucuz bilet kampanyasını duyurdu: 9 Euro'dan başlıyor

AJet ucuz bilet kampanyasını duyurdu: 9 Euro'dan başlıyor

Pınar Görgü
Pınar Görgü
11:4225/02/2025, Salı
AA
Yeni Şafak
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AJet, Türkiye çıkışlı ve varışlı seyahatlerde geçerli indirimli bilet kampanyasını duyurdu. Kampanya kapsamında, bilet fiyatları 9 euro artı vergilerden başlayan cazip fiyatlarla satışa sunuldu. Peki, AJet indirimli bilet kampanyası hangi tarihlerde geçerli olacak? İşte detaylar.

Uçuş ağını hızla genişleten AJet, yurt dışı hatlarında geçerli indirimli bilet kampanyası başlattı.

Yolcularına erişilebilir fiyatlarla seyahat alternatifleri sunan AJet'in, Avrupa'dan Kuzey Afrika'ya, Orta Asya'dan kutsal toprakların yer aldığı Arap Yarımadası'na uzanan 55 noktaya dış hat seferleri bulunuyor.

Kampanya kapsamında bugün ve yarın satışa sunulan indirimli biletler, 1 Mart-28 Mart tarihleri arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek.

Türkiye çıkışlı, yurt dışı varışlı (KKTC hariç) ve yurt dışı çıkışlı, Türkiye varışlı direkt uçuşlar 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla satışa çıkarıldı.

Kampanyada, seçili rotalarda 1 euro artı vergilerden başlayan özel fiyatlı biletler bulunurken, 19 ve 29 euro artı vergilerden oluşan fiyat seçenekleri de mevcut.

26 bin 850 koltuğun satışa sunulduğu kampanya, "basic paket" biletler için geçerli olacak.

İndirimli biletler yalnızca AJet.com, AJet'in mobil uygulaması, çağrı merkezi ve yetkili satış acentelerinden alınabilecek.

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