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Akkuyu NGS'de basınç kompansatörünün kurulumu gerçekleştirildi

Akkuyu NGS'de basınç kompansatörünün kurulumu gerçekleştirildi

14:0712/03/2025, Çarşamba
DHA
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<p>Montaj, ekipmanın reaktör binasının açık üst kısmından montaj alanına taşınmasını sağlayan Open Top teknolojisini kullanan kendinden tahrikli bir paletli vinç kullanılarak gerçekleştirildi.</p>
Montaj, ekipmanın reaktör binasının açık üst kısmından montaj alanına taşınmasını sağlayan Open Top teknolojisini kullanan kendinden tahrikli bir paletli vinç kullanılarak gerçekleştirildi.

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un Türkiye'de inşa ettiği Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 2'nci güç ünitesinin inşaatında, reaktör tesisinin birinci devresinin önemli bir unsuru olan basınç kompansatörünün kurulumu gerçekleştirildi. Basınç kompansatörü, birinci devrede basıncı oluşturmak ve belirlenen sınırlar içinde tutmak için tasarlandı.

Uzmanlar kompansatörü özel bir travers kullanarak güvenli bir şekilde sabitledi, dikey konuma getirdi ve tüm güvenli çalışma standartlarına uygun olarak yerine monte etti.

Operasyon yaklaşık 12 saat sürdü.

Akkuyu Nükleer Genel Müdürü Sergey Butckikh konuya ilişkin açıklamasında şunları söyledi:

Basınç kompansatörü, reaktör tesisinin istikrarlı ve güvenilir bir şekilde çalışmasını sağlayan önemli bir unsur. 

Ekipmanın yüksek kalitede kurulmasını sağlayan vinç operatörleri ve montaj ekibinin uyum ve profesyonelliğine dikkat çekmek isterim.

Basınç kompansatörünün montajının tamamlanması, reaktör tesisinin kurulumuna planlandığı gibi devam etmemizi sağlayacak.

#Akkuyu NGS
#Türkiye
#Akkuyu Nükleer Güç Santrali

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