Akkuyu Nükleer Enerji Santrali yeni gelişme: İlk reaktörün inşaatında son aşamaya gelindi

Dördüncü ünitedeki çalışmalara ilişkin de bilgi veren Sezemin, "Geçen sene sonuna doğru reaktör binasının temel kısmının yapımını tamamladık. İlaveten türbin binasındaki diğer çalışmalar eş zamanlı olarak başlamış ve halihazırda devam etmektedir. Şunu özellikle söylemem gerekiyor ki oradaki tabliyelerle ilgili bütün çalışmalar tamamlanmıştır. Dördüncü ünitede iki katlı olan koruma katmanı denen yapı tamamlanmıştır. Burada çok önemli sayılabilecek kor tutucu dediğimiz bir ekipman sahaya getirilmiştir. Eş zamanlı olarak deniz, hidroteknik yapılar, kıyı yapıları planımıza göre devam etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.



