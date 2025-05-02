Sahte zincirleri kuyumculara gerçekmiş gibi satmaya çalışan kişilerin birçok kuyumcuyu mağdur ettiğini ifade eden Kaya, "Geçende en son olan hadisede dernek olarak ve kendim de bizzat uyarılarda bulunmuştum. Zincirle alakalı gelip sahte altın dolandırıcılığı yapmışlar. Sadece Çarşamba'da değil, Terme, Ünye ve Samsun'da olmuş ve bazı arkadaşlarımızın da mağdur olduğunu görüyoruz. İnşallah mağduriyetleri en kısa sürede giderilir. Ülke genelinde ve Çarşamba'da kuyumcu arkadaşlarımız da mutlaka dikkatli olsunlar" ifadelerini kullandı.