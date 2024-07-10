Altın fiyatları yeni güne yükselişle başladı. Fed'in faiz indirimi yapacağı beklentisiyle altın fiyatları arttı. Gram altın 2.505 Türk Lirası civarında seyrederken, çeyrek altın 4.098 Türk Lirası seviyesinden işlem görüyor.
Altın fiyatları, yarın açıklanacak ABD enflasyon rakamları öncesinde pozitif bir seyir izledi.
Ons altın, ilk işlemlerde yüzde 0,18 artışla 2.368 dolardan işlem gördü.
Gram ve çeyrek altın fiyatları, ons altın ve Dolar/TL kurundaki hareketlerden etkilendi.
Gram altın, 2.505 Türk Lirası civarında, çeyrek altın ise 4.098 Türk Lirası seviyesinde işlem gördü.
Yatırımcılar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) erken faiz indirimi beklentilerini artırdı.
Fed Başkanı Powell, Kongre'deki ifadesinde haziran çeyreği verilerindeki iyileşmeleri doğruladı, ancak enflasyon görünümüne olan güveni artırmak için daha fazla veriye ihtiyaç olduğunu vurguladı.
Powell, ABD ekonomisinin artık "aşırı ısınmış bir ekonomi olmadığını" belirtti, ancak faiz indirimlerinin zamanlamasına dair ipucu vermedi.
Piyasalar, Fed'in eylül ayında faiz oranlarını düşürme olasılığını yüzde 73 olarak değerlendiriyor.
Dolar/TL, 32,90 seviyesinin hemen altında yatay seyrini sürdürdü. Euro/TL de 35,65 civarında işlem gördü.