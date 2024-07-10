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Ekonomi

Altın fiyatları yükselişe geçti: Gram ve çeyrek kritik seviyeyi aştı

09:55 - 10/07/2024 Çarşamba
Güncelleme: 09:59 - 10/07/2024 Çarşamba
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Altın fiyatları yeni güne yükselişle başladı. Fed'in faiz indirimi yapacağı beklentisiyle altın fiyatları arttı. Gram altın 2.505 Türk Lirası civarında seyrederken, çeyrek altın 4.098 Türk Lirası seviyesinden işlem görüyor.

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Altın fiyatları, yarın açıklanacak ABD enflasyon rakamları öncesinde pozitif bir seyir izledi.

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Ons altın, ilk işlemlerde yüzde 0,18 artışla 2.368 dolardan işlem gördü.

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Gram ve çeyrek altın fiyatları, ons altın ve Dolar/TL kurundaki hareketlerden etkilendi.

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Gram altın, 2.505 Türk Lirası civarında, çeyrek altın ise 4.098 Türk Lirası seviyesinde işlem gördü.

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Yatırımcılar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) erken faiz indirimi beklentilerini artırdı.

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Fed Başkanı Powell, Kongre'deki ifadesinde haziran çeyreği verilerindeki iyileşmeleri doğruladı, ancak enflasyon görünümüne olan güveni artırmak için daha fazla veriye ihtiyaç olduğunu vurguladı.

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Powell, ABD ekonomisinin artık "aşırı ısınmış bir ekonomi olmadığını" belirtti, ancak faiz indirimlerinin zamanlamasına dair ipucu vermedi.

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Piyasalar, Fed'in eylül ayında faiz oranlarını düşürme olasılığını yüzde 73 olarak değerlendiriyor.

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Dolar/TL, 32,90 seviyesinin hemen altında yatay seyrini sürdürdü. Euro/TL de 35,65 civarında işlem gördü.

#Altın
#Gram
#Çeyrek
#Cumhuriyet
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