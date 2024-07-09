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Ekonomi

Altın fiyatları yükseliyor: Gram Altın ve Çeyrek Altın bugün ne kadar? Tam Altın ve Cumhuriyet Altını kaç lira? İşte 9 Temmuz 2024 güncel altın fiyatları

Lokman Özdemir
13:17 - 9/07/2024 الثلاثاء
Yeni Şafak

Altın piyasasında son günlerde hareketlilik devam ediyor. Haftanın başında yaşanan kar satışlarının ardından altın fiyatları yeniden yükselişe geçti. Ons altın, ABD'den gelen haber akışıyla 2350-2400 dolar aralığında dalgalanırken, gram altın fiyatı ise 2 bin 500 TL seviyesine doğru yöneliyor. Bu süreçte Kapalıçarşı'da gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını gibi altın türleri en çok işlem görenler arasına girdi. Piyasalardaki bu hareketliliğe dair son dakika gelişmeleri ve güncel altın fiyatları takip edilmeye devam ediyor.

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Altın gram fiyatı, dolarda oynaklığın düşük olması nedeniyle ons altının hareketlerinden etkileniyor. Haftaya düşüşle başlayan gram altın, ikinci işlem gününde tepki alımlarıyla yeniden 2 bin 500 TL psikolojik sınırına yöneliyor.

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ABD'deki seçim kampanyasındaki belirsizlik ve Fed'in para politikaları, altın fiyatları ve genel piyasalarda etkili olmaya devam ediyor.


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Citi, 2025 yılı ortası için altın fiyatlarının 2.800-3.000 dolar/ons seviyesine ulaşacağını öngördü. Citi'nin yayımladığı bir araştırma notuna göre, 2024 yılı için altın talebinin pozitif eğilimde olması, yılın ikinci yarısında fiyatların 2.400-2.600 dolar seviyesine yükselmesine katkı sağlayabilir.

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9 Temmuz 2024 altın fiyatları;


Gram altın fiyatı kaç lira?


ALIŞ(TL) 2.485,18

SATIŞ(TL) 2.485,47


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Çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu?


ALIŞ(TL) 4.041,00

SATIŞ(TL) 4.102,00


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Cumhuriyet altını kaç lira?


ALIŞ(TL) 16.188,00

SATIŞ(TL) 16.343,00


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22 ayar bilezik fiyatı ne kadar?


ALIŞ(TL) 2.264,68

SATIŞ(TL) 2.287,20


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Ons altın fiyatı bugün ne kadar?


ALIŞ(USD) 2.359,47

SATIŞ(USD) 2.359,87


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#ons altın
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