Altın fiyatları yeniden yükselişe geçti. Gram altın 2 bin 562 TL'den işlem görürken, ons altın 2 bin 408 dolar seviyesine ulaştı. Yatırımcılar, piyasalardaki bu hareketliliği yakından takip ediyor. Peki çeyrek altının fiyatı ne kadar oldu? Tam altın kaç lira? 15 Temmuz 2024 Pazartesi altın fiyatları...

1 / 8 Yatırımcılar ve vatandaşlar, altın piyasasındaki gelişmeleri dikkatle izlemeye devam ediyor.

2 / 8 15 Temmuz 2024 Pazartesi günü altının onsu 2 bin 408 dolardan işlem görürüyor.

3 / 8 Peki gram altın ve çeyrek altın fiyatı bugün ne kadar oldu? Tam altın kaç lira?

4 / 8 Gram altın 2.562 TL olarak güne başladı.





5 / 8 En çok tercih edilen çeyrek altın 4.139 TL'den, yarım altın ise 8.176 TL'den işlem görüyor.









6 / 8 İşte 15 Temmuz 2024 Pazartesi altın fiyatları;

7 / 8 Gram altın fiyatı Alış: 2.562,56 Satış: 2.562,93

Çeyrek altın fiyatı Alış: 4.139,00 Satış: 4.201,00

ONS altın fiyatı Alış 2.408,69 Satış: 2.409,5200

Cumhuriyet altını Alış: 16.402,3000 Satış: 16.706,2700

Yarım altın fiyatı Alış: 8.176,43 Satış: 8.382,56







