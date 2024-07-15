Altın fiyatları yeniden yükselişe geçti. Gram altın 2 bin 562 TL'den işlem görürken, ons altın 2 bin 408 dolar seviyesine ulaştı. Yatırımcılar, piyasalardaki bu hareketliliği yakından takip ediyor. Peki çeyrek altının fiyatı ne kadar oldu? Tam altın kaç lira? 15 Temmuz 2024 Pazartesi altın fiyatları...
Yatırımcılar ve vatandaşlar, altın piyasasındaki gelişmeleri dikkatle izlemeye devam ediyor.
15 Temmuz 2024 Pazartesi günü altının onsu 2 bin 408 dolardan işlem görürüyor.
Peki gram altın ve çeyrek altın fiyatı bugün ne kadar oldu? Tam altın kaç lira?
Gram altın 2.562 TL olarak güne başladı.
En çok tercih edilen çeyrek altın 4.139 TL'den, yarım altın ise 8.176 TL'den işlem görüyor.
İşte 15 Temmuz 2024 Pazartesi altın fiyatları;
Gram altın fiyatı
Alış: 2.562,56
Satış: 2.562,93
Çeyrek altın fiyatı
Alış: 4.139,00
Satış: 4.201,00
ONS altın fiyatı
Alış 2.408,69
Satış: 2.409,5200
Cumhuriyet altını
Alış: 16.402,3000
Satış: 16.706,2700
Yarım altın fiyatı
Alış: 8.176,43
Satış: 8.382,56
Ata altın fiyatı
Alış: 16.896,71
Satış: 17.328,03
14 ayar bilezik gramı fiyatı
Alış: 1.371,83
Satış: 1.800,23
22 ayar bilezik gramı fiyatı
Alış: 2.324,72
Satış: 2.456,10
Ziynet altın fiyatı
Alış: 16.404,13
Satış: 16.713,85