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Ekonomi

Altın ne kadar oldu? Gram altın tam altın çeyrek altın kaç lira? İşte 15 Temmuz 2024 Pazartesi altın fiyatları

Lokman Özdemir
09:46 - 15/07/2024 Pazartesi
Güncelleme: 09:46 - 15/07/2024 Pazartesi
Yeni Şafak

Altın fiyatları yeniden yükselişe geçti. Gram altın 2 bin 562 TL'den işlem görürken, ons altın 2 bin 408 dolar seviyesine ulaştı. Yatırımcılar, piyasalardaki bu hareketliliği yakından takip ediyor. Peki çeyrek altının fiyatı ne kadar oldu? Tam altın kaç lira? 15 Temmuz 2024 Pazartesi altın fiyatları...

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Yatırımcılar ve vatandaşlar, altın piyasasındaki gelişmeleri dikkatle izlemeye devam ediyor.

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15 Temmuz 2024 Pazartesi günü altının onsu 2 bin 408 dolardan işlem görürüyor.

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Peki gram altın ve çeyrek altın fiyatı bugün ne kadar oldu? Tam altın kaç lira?

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Gram altın 2.562 TL olarak güne başladı.



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En çok tercih edilen çeyrek altın 4.139 TL'den, yarım altın ise 8.176 TL'den işlem görüyor.





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İşte 15 Temmuz 2024 Pazartesi altın fiyatları;

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Gram altın fiyatı

Alış: 2.562,56

Satış: 2.562,93


Çeyrek altın fiyatı

Alış: 4.139,00

Satış: 4.201,00


ONS altın fiyatı

Alış 2.408,69

Satış: 2.409,5200


Cumhuriyet altını

Alış: 16.402,3000

Satış: 16.706,2700


Yarım altın fiyatı

Alış: 8.176,43

Satış: 8.382,56





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Ata altın fiyatı

Alış: 16.896,71

Satış: 17.328,03


14 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 1.371,83

Satış: 1.800,23


22 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 2.324,72

Satış: 2.456,10


Ziynet altın fiyatı

Alış: 16.404,13

Satış: 16.713,85











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#gram
#cumhuriyet
#ONS
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