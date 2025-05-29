Antalya'da sadece turizm yok hasat var: Yüzler gülüyor, dekardan 600 kilo verim

Açık alanda da önemli üretim olduğunu ifade eden İnal, şunları kaydetti:





"İlçemizde 36 bin dekar buğday ekili alan bulunuyor ve bu alanlardan yılda yaklaşık 20 bin ton ürün elde ediliyor. Biz de hasadın başlamasıyla sahada aktif denetimlerde bulunuyoruz. Sahada görev yapan dinamik bir teknik ekibimiz var. Biçerdöverleri tek tek denetleyerek dane kayıplarını en aza indirmeye çalışıyoruz."